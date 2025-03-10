Кофе — не просто бодрость: как утренний ритуал может спасти ваше сердце

В то время как миллионы людей начинают свой день с чашки ароматного кофе, новое исследование добавило еще больше поводов не отказываться от этого утреннего ритуала.
Недавнее масштабное исследование в Великобритании показало, что умеренное потребление кофе или чая снижает риск множества кардиометаболических заболеваний, включая сердечные недуги, инсульт и диабет. Еще одна научная работа, опубликованная в январе, утверждает, что именно утренний кофе может быть особенно полезным для сердца и долголетия.
Но насколько эти выводы достоверны? Что именно делает кофе таким полезным? Какое количество напитка безопасно, а сколько — уже перебор? И если вы не любите кофе, есть ли альтернатива с таким же эффектом?
"Доказательства пользы кофе для здоровья весьма убедительны", — говорит врач скорой помощи и адъюнкт-доцент Университета Джорджа Вашингтона Леана Вен.
По ее словам, десятилетия исследований показали, что умеренное потребление этого напитка связано со снижением риска множества заболеваний, включая болезни сердца, диабет, некоторые виды рака и даже деменцию.
Почему так происходит? Однозначного ответа пока нет, но существует несколько гипотез. Кофе содержит мощные антиоксиданты и вещества с противовоспалительными свойствами, которые могут снижать вероятность развития рака. Кроме того, компоненты кофе помогают организму лучше регулировать уровень сахара в крови и перерабатывать холестерин, что снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследования показали, что идеальная доза — от двух до четырех чашек в день. Так, в британском исследовании 2024 года у людей, выпивавших три чашки кофе ежедневно, риск развития кардиометаболических заболеваний снизился более чем на 48 % по сравнению с теми, кто пил менее одной чашки в день или вообще отказывался от кофеина.
Крупное исследование 2022 года также подтвердило, что две-три чашки кофе в день дают максимальный эффект: смертность среди таких любителей кофе была ниже в среднем на 27 %. Интересно, что молотый кофе оказался полезнее растворимого.
Главная опасность — чрезмерное потребление кофеина. При избытке могут возникнуть тревожность, учащенное сердцебиение, бессонница и повышенная возбудимость. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендует не превышать 400 мг кофеина в день — это примерно четыре стандартные чашки сваренного кофе.
Некоторые люди могут переваривать большие дозы без проблем, но если вы заметили, что кофе мешает вашему сну или вызывает тревожность, стоит задуматься о сокращении порций.
Для любителей чая тоже есть хорошие новости. Некоторые исследования показали, что употребление черного и зеленого чая также снижает риски преждевременной смерти и ряда заболеваний. Однако этот эффект не распространяется на газированные и энергетические напитки — вред сахара и химических добавок в них перевешивает любую пользу кофеина.
В итоге главный вывод таков: кофе не является обязательным напитком для здоровья, но если он вам нравится, то, скорее всего, приносит пользу — главное, пить его в умеренных количествах.
Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.
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