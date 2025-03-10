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Кофе — не просто бодрость: как утренний ритуал может спасти ваше сердце

3:49
Здоровье

В то время как миллионы людей начинают свой день с чашки ароматного кофе, новое исследование добавило еще больше поводов не отказываться от этого утреннего ритуала.

Смартфон
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Смартфон

Недавнее масштабное исследование в Великобритании показало, что умеренное потребление кофе или чая снижает риск множества кардиометаболических заболеваний, включая сердечные недуги, инсульт и диабет. Еще одна научная работа, опубликованная в январе, утверждает, что именно утренний кофе может быть особенно полезным для сердца и долголетия.

Но насколько эти выводы достоверны? Что именно делает кофе таким полезным? Какое количество напитка безопасно, а сколько — уже перебор? И если вы не любите кофе, есть ли альтернатива с таким же эффектом?

Кофе — панацея или миф?

"Доказательства пользы кофе для здоровья весьма убедительны", — говорит врач скорой помощи и адъюнкт-доцент Университета Джорджа Вашингтона Леана Вен.

По ее словам, десятилетия исследований показали, что умеренное потребление этого напитка связано со снижением риска множества заболеваний, включая болезни сердца, диабет, некоторые виды рака и даже деменцию.

Почему так происходит? Однозначного ответа пока нет, но существует несколько гипотез. Кофе содержит мощные антиоксиданты и вещества с противовоспалительными свойствами, которые могут снижать вероятность развития рака. Кроме того, компоненты кофе помогают организму лучше регулировать уровень сахара в крови и перерабатывать холестерин, что снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Сколько чашек — это норма?

Исследования показали, что идеальная доза — от двух до четырех чашек в день. Так, в британском исследовании 2024 года у людей, выпивавших три чашки кофе ежедневно, риск развития кардиометаболических заболеваний снизился более чем на 48 % по сравнению с теми, кто пил менее одной чашки в день или вообще отказывался от кофеина.

Крупное исследование 2022 года также подтвердило, что две-три чашки кофе в день дают максимальный эффект: смертность среди таких любителей кофе была ниже в среднем на 27 %. Интересно, что молотый кофе оказался полезнее растворимого.

Где проходит граница между пользой и вредом?

Главная опасность — чрезмерное потребление кофеина. При избытке могут возникнуть тревожность, учащенное сердцебиение, бессонница и повышенная возбудимость. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рекомендует не превышать 400 мг кофеина в день — это примерно четыре стандартные чашки сваренного кофе.

Некоторые люди могут переваривать большие дозы без проблем, но если вы заметили, что кофе мешает вашему сну или вызывает тревожность, стоит задуматься о сокращении порций.

А если я не пью кофе?

Для любителей чая тоже есть хорошие новости. Некоторые исследования показали, что употребление черного и зеленого чая также снижает риски преждевременной смерти и ряда заболеваний. Однако этот эффект не распространяется на газированные и энергетические напитки — вред сахара и химических добавок в них перевешивает любую пользу кофеина.

В итоге главный вывод таков: кофе не является обязательным напитком для здоровья, но если он вам нравится, то, скорее всего, приносит пользу — главное, пить его в умеренных количествах.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. 

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Довгаль Владимир
Выполняет именно квалифицированную медицинскую помощь и консультации, имеет право принимать решение о проведении экстренных реанимационных мер.
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