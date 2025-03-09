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Незаметный убийца: почему стресс может стать причиной инсульта у женщин

3:11
Здоровье

Женщины, испытывающие умеренный стресс, подвергаются значительно большему риску инсульта. Исследование, опубликованное в журнале Neurology, показало, что у них вероятность инсульта на 78% выше, чем у тех, кто не испытывает стресса.

Девушка в стрессе
Фото: Openverse by CollegeDegrees360, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка в стрессе

Но самое удивительное — этот эффект не распространяется на мужчин.

"Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, почему женщины, а не мужчины, испытывающие тревогу, могут иметь более высокий риск инсульта", — объясняет ведущий автор исследования, невролог Университетской больницы Хельсинки д-р Николас Мартинес-Майандер.

"Особенно интересно, что умеренный стресс оказался более значимым фактором, чем сильный стресс. Если мы сможем лучше понять эту связь, то сможем разработать более эффективные методы профилактики инсульта", — добавил он.

Как проходило исследование?

В эксперименте приняли участие 426 европейцев в возрасте от 18 до 49 лет, перенесших инсульт по неизвестной причине. Их данные сравнили с контрольной группой из 426 здоровых людей.

Каждый участник заполнил анкету из 10 вопросов, оценивающих уровень стресса. Например, один из вопросов звучал так: "Как часто за последний месяц вы чувствовали, что не можете контролировать важные вещи в своей жизни?".

Оказалось, что среди пациентов, перенесших инсульт, 46% испытывали умеренный или высокий уровень стресса. В контрольной группе этот показатель составлял всего 33%.

После учета других факторов риска инсульта ученые обнаружили, что умеренный стресс у женщин связан с увеличением вероятности инсульта на 78%.

Почему мужчины не подвержены такому риску?

Ученые пока не могут дать точный ответ, но у них есть предположения.

По итогу исследования было установлено, что возможное объяснение более высокого уровня стресса у женщин может быть связано с социальными и психологическими факторами. Женщины чаще сталкиваются с хроническим стрессом из-за необходимости совмещать работу, семью и уход за близкими.

А вот у мужчин стресс, похоже, не имеет столь сильного влияния на риск инсульта. Зато у них чаще наблюдается другая опасная связь:

"Мужчины чаще подвержены таким факторам риска, как чрезмерное употребление алкоголя, которое ранее уже связывали с инсультами", — отмечают авторы работы.

Что это значит на практике?

Результаты исследования показывают, что стресс — это не просто неприятные эмоции, а фактор, который напрямую влияет на здоровье, особенно у женщин.

Эти данные могут помочь в разработке новых методов профилактики инсульта, включая стратегии снижения стресса. Пока же ученые призывают женщин уделять больше внимания своему психологическому состоянию — возможно, это действительно вопрос жизни и смерти.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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