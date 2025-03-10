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Отеки по утрам и вечерам: 7 причин и простые решения

3:35
Здоровье

Отёки могут появляться из-за накопления жидкости в тканях организма. Чаще всего страдают ноги, руки, лицо, но в некоторых случаях отекают и внутренние органы. Причины разные: малоподвижный образ жизни, неправильное питание, гормональные изменения, болезни почек, сердца или печени. Разбираемся, как быстро избавиться от отёков и предотвратить их появление.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

1. Снизьте потребление соли

Избыток соли задерживает воду в организме, вызывая отёки.
• Ограничьте солёные продукты — колбасы, консервы, снеки, фастфуд.
• Не досаливайте блюда — замените соль специями (укроп, куркума, чеснок, чёрный перец).
• Готовьте самостоятельно, чтобы контролировать количество соли.

2. Пейте больше воды

Может показаться странным, но обезвоживание заставляет организм накапливать жидкость.
• Пейте 1,5-2 литра чистой воды в день.
• Уменьшите потребление кофе и алкоголя — они вызывают обезвоживание.
• Если принимаете мочегонные препараты, проконсультируйтесь с врачом о правильном питьевом режиме.

3. Следите за питанием

Некоторые продукты помогают вывести лишнюю жидкость:
• Огурцы, сельдерей, арбуз, ананасы — природные мочегонные.
• Петрушка, свёкла, виноград, шпинат — снижают задержку воды.
• Бобовые, гречка, орехи — источник магния, который снижает отёки.

4. Двигайтесь больше

Малоподвижный образ жизни — одна из главных причин застоя жидкости.
• Делайте разминку каждый час, если долго сидите.
• Регулярно ходите пешком — 5-7 тысяч шагов в день.
• Поднимайте ноги выше уровня сердца во время отдыха.

5. Используйте компрессионные чулки

Эластичные чулки улучшают кровообращение и предотвращают отёки. Особенно полезны людям, которые много времени проводят на ногах или в сидячем положении.

6. Делайте лимфодренажный массаж

• Лёгкие поглаживающие движения снизу вверх помогают вывести лишнюю жидкость.
• Массаж щёткой усиливает лимфоток и уменьшает отёки.
• Контрастный душ также стимулирует кровообращение.

7. Ограничьте употребление алкоголя и кофеина

Они способствуют обезвоживанию, что заставляет организм удерживать жидкость. Если не можете отказаться, старайтесь пить больше воды.

8. Используйте натуральные мочегонные средства

Некоторые травы помогают вывести жидкость без вреда для организма:
• Чай из листьев одуванчика, петрушки или фенхеля.
• Каркаде и зелёный чай.
• Компоты и морсы из клюквы и брусники.

9. Принимайте магний и калий

Эти минералы регулируют водно-солевой баланс. Их много в бананах, орехах, бобовых, авокадо, картофеле.

10. Если отёк сильный — обратитесь к врачу

Если отёки не проходят, сопровождаются болью, одышкой или сильной усталостью, это может быть признаком проблем с почками, сердцем или лимфосистемой.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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