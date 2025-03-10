Отеки по утрам и вечерам: 7 причин и простые решения

Отёки могут появляться из-за накопления жидкости в тканях организма. Чаще всего страдают ноги, руки, лицо, но в некоторых случаях отекают и внутренние органы. Причины разные: малоподвижный образ жизни, неправильное питание, гормональные изменения, болезни почек, сердца или печени. Разбираемся, как быстро избавиться от отёков и предотвратить их появление.
Избыток соли задерживает воду в организме, вызывая отёки.
• Ограничьте солёные продукты — колбасы, консервы, снеки, фастфуд.
• Не досаливайте блюда — замените соль специями (укроп, куркума, чеснок, чёрный перец).
• Готовьте самостоятельно, чтобы контролировать количество соли.
Может показаться странным, но обезвоживание заставляет организм накапливать жидкость.
• Пейте 1,5-2 литра чистой воды в день.
• Уменьшите потребление кофе и алкоголя — они вызывают обезвоживание.
• Если принимаете мочегонные препараты, проконсультируйтесь с врачом о правильном питьевом режиме.
Некоторые продукты помогают вывести лишнюю жидкость:
• Огурцы, сельдерей, арбуз, ананасы — природные мочегонные.
• Петрушка, свёкла, виноград, шпинат — снижают задержку воды.
• Бобовые, гречка, орехи — источник магния, который снижает отёки.
Малоподвижный образ жизни — одна из главных причин застоя жидкости.
• Делайте разминку каждый час, если долго сидите.
• Регулярно ходите пешком — 5-7 тысяч шагов в день.
• Поднимайте ноги выше уровня сердца во время отдыха.
Эластичные чулки улучшают кровообращение и предотвращают отёки. Особенно полезны людям, которые много времени проводят на ногах или в сидячем положении.
• Лёгкие поглаживающие движения снизу вверх помогают вывести лишнюю жидкость.
• Массаж щёткой усиливает лимфоток и уменьшает отёки.
• Контрастный душ также стимулирует кровообращение.
Они способствуют обезвоживанию, что заставляет организм удерживать жидкость. Если не можете отказаться, старайтесь пить больше воды.
Некоторые травы помогают вывести жидкость без вреда для организма:
• Чай из листьев одуванчика, петрушки или фенхеля.
• Каркаде и зелёный чай.
• Компоты и морсы из клюквы и брусники.
Эти минералы регулируют водно-солевой баланс. Их много в бананах, орехах, бобовых, авокадо, картофеле.
Если отёки не проходят, сопровождаются болью, одышкой или сильной усталостью, это может быть признаком проблем с почками, сердцем или лимфосистемой.
Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.
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