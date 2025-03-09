Головная боль уйдёт за 5 минут: попробуйте этот метод

2:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Головная боль может настигнуть в самый неподходящий момент — на работе, в дороге или во время отдыха. Причины могут быть разными: от стресса и усталости до проблем со здоровьем. Разбираем действенные методы, которые помогут облегчить боль и предотвратить её появление в будущем.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мигрень

1. Примите анальгетик

Ибупрофен, парацетамол, аспирин или напроксен помогут справиться с болью за 30-60 минут.

Не принимайте обезболивающие слишком часто — это может вызвать зависимость и усугубить проблему.

2. Пейте больше воды

Обезвоживание — частая причина головной боли. Выпейте большой стакан воды и пейте небольшими глотками в течение дня.

Избегайте холодной воды, особенно если у вас склонность к мигреням.

3. Найдите тихое место

Приглушите свет, закройте глаза и расслабьтесь.

Минимизируйте шум — иногда даже слабый гул раздражает и усиливает боль.

Выберите комфортную температуру — кому-то помогает прохлада, а кому-то — тёплое одеяло.

4. Сделайте лёгкий массаж

Помассируйте виски, область переносицы, заднюю часть шеи и плечи.

Круговые движения пальцами помогают улучшить кровообращение и снять напряжение.

5. Используйте холодный компресс

Приложите к вискам или затылку холодное полотенце или пакет со льдом (через ткань).

Если боль вызвана мышечным напряжением, лучше поможет тёплый компресс или горячий душ.

6. Сократите потребление кофеина

Небольшое количество кофе может помочь, но если вы пьёте его часто, отказ от кофеина может вызвать головные боли.

Если решили отказаться от кофе, делайте это постепенно.

7. Выполняйте дыхательные упражнения

Медленный вдох через нос → задержка 3 секунды → медленный выдох через рот.

Это снимет напряжение и уменьшит дискомфорт.

8. Проверьте осанку

Неправильное положение головы (например, при работе за компьютером) вызывает напряжение в шее и спине, что приводит к головным болям.

Держите голову прямо, следите за уровнем экрана, делайте перерывы на разминку.

9. Измените образ жизни для профилактики

Высыпайтесь — 7-8 часов в день.

Откажитесь от курения — никотин сужает сосуды.

Следите за питанием — шоколад, вино, копчёности и продукты с глутаматом натрия могут провоцировать мигрени.

Занимайтесь спортом — активность улучшает кровообращение и снижает уровень стресса.

Уточнения

Головна́я боль (цефалгия) — боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок (орбитомеатальная линия).

