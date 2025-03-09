Эта сладость не вредит фигуре и приносит пользу — что стоит есть вместо конфет

Мало кто может полностью отказаться от сладкого, но не все лакомства одинаково вредны. Оказывается, есть один продукт, который не только утоляет тягу к сладкому, но и приносит реальную пользу организму. Это вовсе не горький шоколад, не мороженое и даже не мёд.
Сухофрукты — это не просто сладкое угощение, а настоящий кладезь витаминов, минералов и клетчатки. Благодаря процессу сушки в них уменьшается содержание воды (с 85% до 15%), а концентрация полезных веществ возрастает в несколько раз.
Однако стоит помнить, что вместе с витаминами в сухофруктах повышается и уровень сахара. Если в свежем фрукте он составляет около 10%, то в сушёном — уже 60%. Но несмотря на это, сухофрукты всё равно полезнее, чем традиционные сладости, ведь они содержат клетчатку, которая замедляет усвоение калорий.
Например, если в 100 граммах чернослива содержится 250 калорий, то благодаря клетчатке организм усвоит не более 200. Это делает сухофрукты более "умным" вариантом сладкого перекуса по сравнению с выпечкой или конфетами.
Конечно, даже полезные сладости важно есть в меру, чтобы избежать набора веса. Но если выбирать между кусочком торта и горсткой кураги — ответ очевиден.
Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %.
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