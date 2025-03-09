Эта сладость не вредит фигуре и приносит пользу — что стоит есть вместо конфет

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мало кто может полностью отказаться от сладкого, но не все лакомства одинаково вредны. Оказывается, есть один продукт, который не только утоляет тягу к сладкому, но и приносит реальную пользу организму. Это вовсе не горький шоколад, не мороженое и даже не мёд.

Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сухофрукты

Сухофрукты — вкусно и полезно

Сухофрукты — это не просто сладкое угощение, а настоящий кладезь витаминов, минералов и клетчатки. Благодаря процессу сушки в них уменьшается содержание воды (с 85% до 15%), а концентрация полезных веществ возрастает в несколько раз.

Однако стоит помнить, что вместе с витаминами в сухофруктах повышается и уровень сахара. Если в свежем фрукте он составляет около 10%, то в сушёном — уже 60%. Но несмотря на это, сухофрукты всё равно полезнее, чем традиционные сладости, ведь они содержат клетчатку, которая замедляет усвоение калорий.

Почему стоит заменить конфеты на сухофрукты?

Они богаты клетчаткой (7-9 граммов на 100 г), что помогает контролировать вес.

Содержат витамины и минералы, полезные для сердца и иммунитета.

Натуральные сахара усваиваются медленнее, чем рафинированные, что предотвращает резкие скачки глюкозы.

Улучшают пищеварение и перистальтику кишечника.

Например, если в 100 граммах чернослива содержится 250 калорий, то благодаря клетчатке организм усвоит не более 200. Это делает сухофрукты более "умным" вариантом сладкого перекуса по сравнению с выпечкой или конфетами.

Конечно, даже полезные сладости важно есть в меру, чтобы избежать набора веса. Но если выбирать между кусочком торта и горсткой кураги — ответ очевиден.

Уточнения

Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %.

