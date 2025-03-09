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Эта сладость не вредит фигуре и приносит пользу — что стоит есть вместо конфет

1:55
Здоровье

Мало кто может полностью отказаться от сладкого, но не все лакомства одинаково вредны. Оказывается, есть один продукт, который не только утоляет тягу к сладкому, но и приносит реальную пользу организму. Это вовсе не горький шоколад, не мороженое и даже не мёд.

Сухофрукты
Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сухофрукты

Сухофрукты — вкусно и полезно

Сухофрукты — это не просто сладкое угощение, а настоящий кладезь витаминов, минералов и клетчатки. Благодаря процессу сушки в них уменьшается содержание воды (с 85% до 15%), а концентрация полезных веществ возрастает в несколько раз.

Однако стоит помнить, что вместе с витаминами в сухофруктах повышается и уровень сахара. Если в свежем фрукте он составляет около 10%, то в сушёном — уже 60%. Но несмотря на это, сухофрукты всё равно полезнее, чем традиционные сладости, ведь они содержат клетчатку, которая замедляет усвоение калорий.

Почему стоит заменить конфеты на сухофрукты?

  • Они богаты клетчаткой (7-9 граммов на 100 г), что помогает контролировать вес.
  • Содержат витамины и минералы, полезные для сердца и иммунитета.
  • Натуральные сахара усваиваются медленнее, чем рафинированные, что предотвращает резкие скачки глюкозы.
  • Улучшают пищеварение и перистальтику кишечника.

Например, если в 100 граммах чернослива содержится 250 калорий, то благодаря клетчатке организм усвоит не более 200. Это делает сухофрукты более "умным" вариантом сладкого перекуса по сравнению с выпечкой или конфетами.

Конечно, даже полезные сладости важно есть в меру, чтобы избежать набора веса. Но если выбирать между кусочком торта и горсткой кураги — ответ очевиден.

Уточнения

Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Николаев Николай
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