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Три простых лайфхака, которые помогут усваивать больше витаминов из еды

2:13
Здоровье

Что, если бы вы могли сделать свой завтрак, обед и ужин не только вкуснее, но и полезнее, не покупая дорогие суперфуды? Оказывается, это возможно! Всё, что нужно, — это немного по-другому взглянуть на привычные продукты и научиться правильно их сочетать.

Жареная колбаска с квашеной капустой и картофельным пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Bernd Gross, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жареная колбаска с квашеной капустой и картофельным пюре

1. Квашеная капуста — натуральный "усилитель" пользы

Квашеная капуста — не просто закуска, а настоящий пробиотик, который улучшает пищеварение и поддерживает иммунитет. Но самое интересное — её ферменты помогают лучше усваивать питательные вещества из мяса и жирных блюд. Добавьте ложку такой капусты к обеду, и организм переработает пищу быстрее, снижая нагрузку на печень.

2. Куркума + чёрный перец = в 20 раз больше пользы

Многие добавляют куркуму в блюда ради красивого цвета, но её главное достоинство — противовоспалительное действие. Однако без правильного сочетания куркумин (главное активное вещество) усваивается слабо. Решение простое: щепотка чёрного перца — и его биодоступность увеличивается в 20 раз! Эта смесь улучшает работу мозга, защищает суставы и помогает организму бороться с воспалением.

3. Вода с лимоном или яблочным уксусом — детокс без усилий

Обычную воду можно превратить в мощный инструмент для здоровья. Замените хотя бы один стакан жидкости в день на тёплую воду с долькой лимона или чайной ложкой яблочного уксуса — это запустит процессы детоксикации, улучшит метаболизм и даже снизит тягу к сладкому. Главное — пить такой напиток натощак, превращая его в утренний ритуал.

Как это работает?

Все эти хитрости не требуют кардинального изменения рациона, но помогают организму получать максимум пользы из привычной еды. Конечно, если питаться фастфудом, они не станут панацеей, но в сочетании со сбалансированным питанием способны значительно улучшить самочувствие. Попробуйте внедрить хотя бы один из этих приёмов — и уже через пару недель почувствуете разницу.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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