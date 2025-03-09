Внезапная слабость и судороги: возможно, вам не хватает этого минерала

Задумывались ли вы, почему так важно включать в рацион продукты, богатые калием? Этот минерал, наряду с магнием и железом, играет ключевую роль в функционировании организма.
Калий относится к незаменимым микроэлементам, которые наш организм не производит самостоятельно, поэтому его необходимо получать с пищей. Он отвечает за баланс жидкости в организме, а также поддерживает работу мышц и нервной системы.
Лучший способ восполнить запасы этого минерала — сбалансированное питание. Включая в рацион богатые калием продукты, вы получите и другие полезные вещества: витамины, минералы и клетчатку, которые работают в комплексе.
Итак, какие продукты стоит включить в рацион, чтобы получать достаточное количество калия?
Калий регулирует кровяное давление, укрепляет кости, помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает риск образования камней в почках. Недостаток этого минерала может вызывать усталость, мышечные судороги, слабость, перебои в сердечном ритме и гипертонию.
Но переизбыток калия тоже опасен. Чрезмерное количество может привести к диарее, проблемам с ЖКТ и даже аритмии. Однако, если вы получаете калий исключительно из пищи, риск передозировки минимален — избыток выводится с мочой.
Точной суточной нормы нет, но Национальная академия наук, инженерии и медицины (NASEM) рекомендует взрослым в возрасте от 19 до 50 лет потреблять от 2600 до 3400 мг калия в зависимости от пола и физиологического состояния.
Хотя калий можно получать из добавок, специалисты советуют делать ставку на питание. Лучший способ избежать дефицита — есть разнообразные продукты, богатые калием.
Ка́лий (химический символ — K, от лат. Kalium) — химический элемент 1-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы первой группы, IA), четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 19.
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