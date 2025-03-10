Красные, зелёные, жёлтые: какие яблоки самые полезные? Ответ вас поразит

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Яблоки — один из самых доступных и полезных фруктов. Они богаты витаминами, флавоноидами, пектином и микроэлементами (калий, кальций, фосфор и др.). Регулярное употребление этих плодов снижает риск проблем с желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистой и эндокринной системами.

Фото: Openverse by Royalty-free image collection, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Яблоки

Но вот вопрос: какие яблоки полезнее — красные, зелёные или жёлтые? Давайте разберёмся!

Чем отличаются красные, зелёные и жёлтые яблоки

Существенной разницы между разными сортами нет, но всё же некоторые отличия существуют.

Зелёные яблоки — отличный выбор для тех, кто следит за фигурой. В них:

Меньше сахаров (8-9 г против 14 г в красных и жёлтых).

Ниже калорийность.

Больше витамина C и витаминов группы B.

Больше железа, что полезно для крови.

Красные и жёлтые яблоки выигрывают по другим параметрам:

Больше флавоноидов, укрепляющих иммунитет.

Меньше органических кислот, что важно при повышенной кислотности желудка.

Какие яблоки выбрать? Всё зависит от ваших целей! Если хотите меньше сахара и больше витаминов — выбирайте зелёные. Если у вас чувствительный желудок, красные и жёлтые будут мягче для пищеварения. Главное — ешьте яблоки регулярно, ведь они полезны в любом цвете!

Уточнения

Биологически значимые элементы (в противоположность биологически инертным элементам) — химические элементы, необходимые живым организмам для обеспечения нормальной жизнедеятельности.

