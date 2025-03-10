Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заложники неба: пассажиры рейса Чикаго-Дели 20 часов провели в самолёте из-за сломанных туалетов
Дачники в шоке: какие работы весной могут погубить растения
Даже инспектор запутается в правилах: почему помеха справа не всегда работает
Кошка считает стол своей территорией? 5 хитрых способов заставить её передумать
Ваш кулинарный триумф: раскрываем секрет идеальных эклеров, как из французской пекарни
Аграрное сотрудничество: Россия наращивает экспорт в Марокко
Как понять, что ваши отношения крепки: четыре простых вопроса
Вместо жестких диет: как поставить SMART-цели в фитнесе и добиться фигуры мечты
Срочно меняйте обои! Эти узоры раздражают и мешают заснуть

Красные, зелёные, жёлтые: какие яблоки самые полезные? Ответ вас поразит

1:30
Здоровье

Яблоки — один из самых доступных и полезных фруктов. Они богаты витаминами, флавоноидами, пектином и микроэлементами (калий, кальций, фосфор и др.). Регулярное употребление этих плодов снижает риск проблем с желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистой и эндокринной системами.

Яблоки
Фото: Openverse by Royalty-free image collection, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Яблоки

Но вот вопрос: какие яблоки полезнее — красные, зелёные или жёлтые? Давайте разберёмся!

Чем отличаются красные, зелёные и жёлтые яблоки

Существенной разницы между разными сортами нет, но всё же некоторые отличия существуют.

Зелёные яблоки — отличный выбор для тех, кто следит за фигурой. В них:

  • Меньше сахаров (8-9 г против 14 г в красных и жёлтых).
  • Ниже калорийность.
  • Больше витамина C и витаминов группы B.
  • Больше железа, что полезно для крови.

Красные и жёлтые яблоки выигрывают по другим параметрам:

  • Больше флавоноидов, укрепляющих иммунитет.
  • Меньше органических кислот, что важно при повышенной кислотности желудка.

Какие яблоки выбрать? Всё зависит от ваших целей! Если хотите меньше сахара и больше витаминов — выбирайте зелёные. Если у вас чувствительный желудок, красные и жёлтые будут мягче для пищеварения. Главное — ешьте яблоки регулярно, ведь они полезны в любом цвете!

Уточнения

Биологически значимые элементы (в противоположность биологически инертным элементам) — химические элементы, необходимые живым организмам для обеспечения нормальной жизнедеятельности.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
Обсудить
Сейчас читают
Главный парадокс телепортации: почему перемещение возможно, но бессмысленно
Наука и техника
Главный парадокс телепортации: почему перемещение возможно, но бессмысленно Аудио 
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Садоводство, цветоводство
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры Аудио 
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Красота и стиль
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы Аудио 
Популярное
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов

США и ДРК обсуждают соглашение о добыче редкоземельных металлов. Конго может предоставить права на разведку, а США — поддержку и помощь.

Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Веток много, а яблок мало? Видимо, пора навести порядок
Веток много, а яблок мало? Видимо, пора навести порядок
Секреты советского жилья: какие квартиры служат веками, а какие – рассыпаются
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Небесная сенсация. Ту-104 — первый советский реактивный пассажирский самолёт Дмитрий Плотников
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу
Купил одну тую, а теперь во дворе лесопарк — размножается сама
Очередной ребус на дороге: светофоры с АУ вызывают больше вопросов, чем ответов
Очередной ребус на дороге: светофоры с АУ вызывают больше вопросов, чем ответов
Последние материалы
Даже инспектор запутается в правилах: почему помеха справа не всегда работает
Кошка считает стол своей территорией? 5 хитрых способов заставить её передумать
Ваш кулинарный триумф: раскрываем секрет идеальных эклеров, как из французской пекарни
Аграрное сотрудничество: Россия наращивает экспорт в Марокко
Как понять, что ваши отношения крепки: четыре простых вопроса
Вместо жестких диет: как поставить SMART-цели в фитнесе и добиться фигуры мечты
Срочно меняйте обои! Эти узоры раздражают и мешают заснуть
Ранние симптомы беременности, которые часто остаются незамеченными
Вика Цыганова высмеяла текст песни Филиппа Киркорова: пробиваю дно
Готовлю мороженое без мороженицы — получается вкуснее, чем в магазине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.