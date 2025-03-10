Красные, зелёные, жёлтые: какие яблоки самые полезные? Ответ вас поразит

Яблоки — один из самых доступных и полезных фруктов. Они богаты витаминами, флавоноидами, пектином и микроэлементами (калий, кальций, фосфор и др.). Регулярное употребление этих плодов снижает риск проблем с желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистой и эндокринной системами.
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Яблоки
Но вот вопрос: какие яблоки полезнее — красные, зелёные или жёлтые? Давайте разберёмся!
Чем отличаются красные, зелёные и жёлтые яблоки
Существенной разницы между разными сортами нет, но всё же некоторые отличия существуют.
Зелёные яблоки — отличный выбор для тех, кто следит за фигурой. В них:
Меньше сахаров (8-9 г против 14 г в красных и жёлтых).
Ниже калорийность.
Больше витамина C и витаминов группы B.
Больше железа, что полезно для крови.
Красные и жёлтые яблоки выигрывают по другим параметрам:
Больше флавоноидов, укрепляющих иммунитет.
Меньше органических кислот, что важно при повышенной кислотности желудка.
Какие яблоки выбрать? Всё зависит от ваших целей! Если хотите меньше сахара и больше витаминов — выбирайте зелёные. Если у вас чувствительный желудок, красные и жёлтые будут мягче для пищеварения. Главное — ешьте яблоки регулярно, ведь они полезны в любом цвете!
Уточнения
Биологически значимые элементы (в противоположность биологически инертным элементам) — химические элементы, необходимые живым организмам для обеспечения нормальной жизнедеятельности.
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