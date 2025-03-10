Средиземноморская диета творит чудеса: почему именно её советуют ученые

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

​Недавнее исследование учёных из Университета Тренто (Италия) показало, что питание существенно влияет на состав кишечной микрофлоры. В рамках исследования были проанализированы биологические образцы 21 561 человека с различными диетическими привычками.

Фото: Freepik by gpointstudio Урожай овощей

Основные выводы исследования

Разнообразие микробиома: У людей, употребляющих как растительную, так и животную пищу, микробиом оказался более разнообразным. Однако это разнообразие включало бактерии, связанные с перевариванием мяса, такие как Alistipes putredinis, а также виды, потенциально связанные с воспалительными заболеваниями и риском развития рака, например, Ruminococcus torques и Bilophila wadsworthia.​

Преимущества растительной диеты: У веганов и вегетарианцев наблюдалось больше бактерий, способствующих расщеплению клетчатки и производству короткоцепочечных жирных кислот, таких как бутират, который способствует снижению воспалений, поддержанию иммунной системы и метаболического здоровья.

Влияние молочных продуктов: Различия между микробиомом веганов и вегетарианцев были связаны с потреблением молочных продуктов. У вегетарианцев было больше бактерий Streptococcus thermophilus, обычно присутствующих в молочных продуктах.​

Рекомендации для поддержания здоровой микрофлоры кишечника

Средиземноморская диета: Следование этой диете, богатой цельными продуктами, овощами и полезными жирами, способствует увеличению полезных бактерий в кишечнике и разнообразию микробиома. ​

Продукты с высоким содержанием клетчатки: Употребление продуктов, богатых клетчаткой, таких как фрукты, овощи и цельнозерновые, поддерживает здоровье кишечника. ​

Избегание стрессов и поддержание активного образа жизни: Физическая активность и управление стрессом положительно влияют на микробиом кишечника.

Таким образом, выбор диеты оказывает значительное влияние на состав и здоровье кишечной микрофлоры, что, в свою очередь, отражается на общем состоянии организма.​

Уточнения

Микрофлора (микробиота)— совокупность разных типов микроорганизмов, населяющих какую-либо среду обитания.



Растительное питание - это рацион, состоящий в основном из растительных продуктов: овощей, зерновых, орехов и семян, бобовых и фруктов.

