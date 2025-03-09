Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как погромы изменили рынок недвижимости в Коркино: роскошные особняки цыган ищут покупателей
Не хватает времени на фитнес из-за работы? Экспресс-тренировка, которая работает за 10 минут
Неожиданные проблемы с электричеством, которые могут стоить вам дорого
Порядок или беспорядок? Эти 7 предметов точно не спасут вашу кухню
ВС РФ в Курской области взяли под контроль промзону на окраине Суджи
Не делать этого! Вбивание кола сразу после посадки — как поставить под угрозу корни дерева
Привычка, которая кажется безобидной, но мешает вашему телу сжигать жир ночью
Как сделать оладьи невероятно пышными? Секрет, о котором мало кто знает
Тренировки без последствий: как правильно дышать и пить воду, чтобы не навредить организму

Косметика, которая вам вредит: неожиданные последствия макияжа, о которых молчат

2:02
Здоровье » Красота

На протяжении веков макияж служит инструментом самовыражения и подчеркивания красоты. Но можно ли им злоупотреблять? Современные исследования поднимают вопросы о последствиях частого использования косметики для кожи и здоровья в целом.

Косметика
Фото: commons.wikimedia.org by Magrealthkoo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Косметика

Опасности ежедневного макияжа

Для многих людей декоративная косметика — это способ улучшить внешность и подчеркнуть достоинства. Однако стоит учитывать возможные риски, связанные с ее частым применением.

Негативное влияние на кожу

Одна из главных проблем — воздействие косметических средств на кожу. Продукты, содержащие агрессивные химические компоненты, могут:

  • Закупоривать поры, провоцируя появление акне;
  • Вызывать раздражения и аллергические реакции;
  • Способствовать обезвоживанию и потере естественного сияния кожи.

Особенно опасны плотные тональные основы и консилеры. Они создают "пленку" на поверхности лица, препятствуя нормальному дыханию кожи и естественному обновлению клеток. В результате появляется тусклый цвет лица и ускоряется процесс старения.

Долгосрочные последствия

Чрезмерное использование макияжа может привести не только к временным проблемам, но и к более серьезным последствиям. Исследования показывают, что некоторые компоненты косметики потенциально опасны для здоровья:

  • Парабены и фталаты — широко используемые консерванты, которые могут влиять на гормональный баланс организма;
  • Тяжелые металлы — встречаются в некоторых продуктах и могут накапливаться в организме;
  • Отдушки и синтетические красители — вызывают кожные реакции и обладают потенциальной токсичностью.

Хотя макияж может быть мощным инструментом для создания образа, важно помнить о мере и выборе качественных продуктов с безопасным составом. Регулярный уход за кожей и дни без макияжа помогут сохранить ее здоровье и естественную красоту.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Обсудить
Сейчас читают
7 моделей брюк, которые вытеснят джинсы – и вы захотите их все
Красота и стиль
7 моделей брюк, которые вытеснят джинсы – и вы захотите их все
Как выглядеть моложе? Ошибки, из-за которых возраст выдаёт себя
Красота и стиль
Как выглядеть моложе? Ошибки, из-за которых возраст выдаёт себя Аудио 
Вещи меняли место, окна открывались сами: что творилось на свадьбе Чумакова и Ковальчук
Российский шоу-бизнес
Вещи меняли место, окна открывались сами: что творилось на свадьбе Чумакова и Ковальчук Аудио 
Популярное
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро

Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.

Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Какие школьные предметы были только в СССР Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Вещи меняли место, окна открывались сами: что творилось на свадьбе Чумакова и Ковальчук
Вещи меняли место, окна открывались сами: что творилось на свадьбе Чумакова и Ковальчук
Последние материалы
Привычка, которая кажется безобидной, но мешает вашему телу сжигать жир ночью
Как сделать оладьи невероятно пышными? Секрет, о котором мало кто знает
Тренировки без последствий: как правильно дышать и пить воду, чтобы не навредить организму
Мистические метки на шинах: почему водители боятся цветных полос
Этот остров признан самым красивым в мире — и он находится намного ближе, чем вы думаете
За кулисами Кремля: Аллегрова чуть не обматерила журналистов перед концертом
Несырьевой экспорт столицы взлетел на 85%: Москва укрепляет отношения с Вьетнамом
Страх ошибки и вечный стресс: чем опасен перфекционизм в работе и личной жизни
5 вещей, которые точно мешают вашему дому дышать: пора расставаться
Пальмитиновая кислота в косметике: полезный компонент или враг вашей кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.