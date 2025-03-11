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Молодость тает на солнце: ученые раскрыли связь между жарой и биологическим возрастом

2:21
Здоровье

Из-за изменения климата экстремальные температуры становятся все более частыми и могут негативно влиять на биологические процессы, ускоряя старение организмов. Исследование, проведенное североамериканскими учеными и опубликованное в журнале Science Advances 26 февраля, подчеркивает, что воздействие высоких температур может существенно сокращать биологический возраст человека.

Пожилая женщина в шляпе
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилая женщина в шляпе

Ученые выяснили, что люди, проживающие в регионах с экстремально жарким климатом, испытывают ускоренное старение клеток. В частности, у них наблюдается сокращение биологического возраста до 14 месяцев по сравнению с теми, кто живет в более умеренных климатических условиях. Это связано с тем, что высокие температуры могут изменять процесс метилирования ДНК, который регулирует экспрессию генов и влияет на функционирование клеток, включая сердце и легкие.

Исследование включало анализ образцов крови 3600 американцев в возрасте 56 лет. Участники были разделены на группы в зависимости от времени года и частоты экстремальной жары в их регионе проживания. Анализ показал, что высокие температуры в летние месяцы могут способствовать ускоренному биологическому старению, особенно если они сопровождаются стрессовыми факторами, такими как лечение или злоупотребление алкоголем.

Биологическое старение — это процесс, который происходит на молекулярном, клеточном и системном уровнях организма. В отличие от хронологического возраста, который определяется датой рождения, биологический возраст отражает состояние организма и его способность функционировать. Например, человек может родиться в 60 лет, но если его организм функционирует как у 62-летнего, это говорит о замедлении процессов старения.

Исследование подчеркивает важность учета климатических факторов при оценке биологического возраста и разработке стратегий для замедления старения. В условиях глобального потепления это становится особенно актуальным, так как экстремальные температуры могут оказывать значительное влияние на здоровье и продолжительность жизни людей.

Уточнения

Старение человека как и старение других организмов, — это биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса.

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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