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Гормональный шторм: как усмирить симптомы менопаузы и вернуть радость жизни

4:07
Здоровье

Менопауза — важный этап в жизни женщины, который может сопровождаться различными симптомами. Этот период наступает обычно в возрасте от 45 до 55 лет, но может варьироваться. Важно понимать, что менопауза не является заболеванием и не требует обязательного лечения. Однако, если симптомы вызывают дискомфорт, существуют методы, которые могут облегчить их проявления.

Женщина с макияжем
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с макияжем

Менопауза — это не мгновенный переход. Процесс обычно начинается с перименопаузы, когда менструальный цикл становится нерегулярным. В этот период могут возникать такие симптомы, как приливы жара, изменения настроения и сухость влагалища, напоминает бразильское издание Metropoles.

Основные симптомы менопаузы

  • Нарушения менструального цикла: от скудных выделений до кровотечений.
  • Приливы жара: внезапное ощущение тепла в верхней части тела, часто сопровождающееся покраснением кожи.
  • Проблемы с мочеиспусканием: учащенное мочеиспускание, недержание мочи.
  • Сухость влагалища: дискомфорт при половом акте, снижение либидо.
  • Эмоциональные изменения: раздражительность, депрессия, тревожность.
  • Нарушения сна: бессонница, изменения в режиме сна.
  • Изменения кожи, волос и ногтей: сухость, ломкость, ухудшение состояния.
  • Изменения фигуры: увеличение жировой массы в области живота.
  • Ухудшение состояния костей: повышенный риск остеопороза.
  • Сердечно-сосудистые риски: повышение вероятности сердечно-сосудистых заболеваний.

Диагностика менопаузы

Диагноз ставится на основании клинических данных и отсутствия менструаций в течение 12 месяцев. Лабораторные анализы на уровень гормонов могут быть не всегда точными, так как их уровень может колебаться.

Лечение и профилактика

Менопауза сама по себе не требует лечения, но симптомы можно облегчить. Один из наиболее распространенных методов — заместительная гормональная терапия (ЗГТ). Она помогает справиться с приливами, сухостью влагалища и другими симптомами. Однако ЗГТ подходит не всем и имеет свои противопоказания. Перед началом терапии необходимо проконсультироваться с врачом.

Существуют и другие методы лечения, которые могут быть полезны. Например, антидепрессанты помогают справиться с эмоциональными симптомами, а изменения в питании и режиме физических упражнений могут помочь контролировать вес и улучшить общее самочувствие.

Образ жизни

Важно уделять внимание здоровому образу жизни. Регулярные физические упражнения, сбалансированное питание и достаточный сон могут значительно улучшить качество жизни в период менопаузы. Также рекомендуется избегать стрессов и находить время для отдыха и расслабления.

Гигиена сна

Бессонница часто сопровождает менопаузу, поэтому важно создать комфортные условия для сна. Регулярный режим дня, отказ от кофеина перед сном и создание спокойной атмосферы в спальне помогут улучшить качество сна.

Альтернативные методы

Для некоторых женщин эффективными могут быть альтернативные методы лечения, такие как когнитивно-поведенческая терапия, йога или акупунктура. Эти методы могут помочь справиться с эмоциональными и физическими симптомами менопаузы.

Менопауза — естественный этап в жизни женщины, и, хотя он может сопровождаться неприятными симптомами, существует множество способов облегчить этот период. Важно помнить, что каждый организм индивидуален, и то, что подходит одной женщине, может не подойти другой. Поэтому рекомендуется проконсультироваться с врачом для выбора наиболее подходящего метода лечения и образа жизни.

Уточнения

Менопауза — окончательное прекращение менструальных циклов у женщин; пременопаузальный период длится до значительного изменения регулярности циклов — перименопаузы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Николаев Николай
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