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Раскрыт секрет мгновенного засыпания: проветривание и ещё 4 простых шага

2:28
Здоровье

Проблемы со сном негативно влияют на качество жизни, затрудняя выполнение повседневных задач и снижая работоспособность. Бессонница может возникать по различным причинам, включая стресс, вредные привычки и неправильный образ жизни.

Девушка смотрит в экран смартфона
Фото: unsplash.com by Тони Лам Хоанг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Девушка смотрит в экран смартфона

Причины бессонницы

Одной из главных причин трудностей со сном является хронический стресс. Эмоциональное напряжение на работе, в семье или из-за личных проблем может значительно ухудшить качество сна. Кроме того, злоупотребление алкоголем, курение, чрезмерное потребление кофеина и наркотиков также негативно сказываются на способности засыпать, отметил сомнолог Роман Бузунов на своём YouTube-канале.

Важно учитывать влияние привычек, таких как переедание перед сном, длительное времяпровождение перед телевизором или в социальных сетях. Также следует обратить внимание на условия в спальне: освещение, температуру, уровень шума и комфортность кровати.

Как улучшить сон без лекарств

Существуют эффективные методы, которые могут помочь улучшить качество сна без использования медикаментов. Вот несколько рекомендаций:

  1. Проветривание комнаты: Оптимальная температура для сна составляет 16-18 градусов. Прохладный воздух способствует более глубокому и спокойному сну.
  2. Легкий ужин: Ужинайте за 2-3 часа до сна, избегая тяжелой и жирной пищи. Отдавайте предпочтение продуктам, богатым мелатонином, таким как брокколи, мед и молоко.
  3. Вечерние прогулки: Небольшая физическая активность перед сном помогает снизить уровень стресса и способствует выработке аденозина, гормона, вызывающего чувство усталости.
  4. Полная темнота: Создайте условия для выработки мелатонина, выключив все источники света за 2 часа до сна.
  5. Ограничение использования гаджетов: Избегайте использования смартфонов, планшетов и телевизора перед сном, так как синий свет экранов может нарушить выработку мелатонина.

Обращение к специалисту

Если проблемы со сном сохраняются, несмотря на предпринятые меры, рекомендуется обратиться к специалисту. Сомнолог поможет провести диагностику и предложит индивидуальные решения, направленные на улучшение качества сна и общего состояния здоровья.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- — приставка «не-», «без-» и лат. somnus «сон»), асомни́я (др.-греч. ἀ- «без» и «сон»), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā «бодрствование, бессонница»), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Каяшева Кристина
Специализируется на лечении болевых синдромов в области позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел, остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков, заболеваний опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы, нарушений сна, головокружения, панических атак, нарушение осанки, храп, спастичность, гипергидроз. Занимается проведением обследования и лечения при неврологических заболеваниях вертебрологическими техниками, выявлением взаимосвязи между заболеванием позвоночника и патологией внутренних органов, исследованием влиянием сна на состояние здоровья пациента,влиянием храпа на сердечно-сосудистую систему, определением факторов риска острых сосудистых катастроф, апноэ сна, составлением программы предотвращения сосудистых нарушений, проведением диагностики сна при помощи современного медицинского оборудования, лечением хронической головной боли различными методиками, в том числе и ботулинотерапией, введением ботулотоксина при высоком тонусе мышц, в том числе и в постинсультном периоде для облегчения реабилитации, введением ботулотоксина при гипергидрозе подмышечных областей, дистонии, блефароспазме, лечением протрузий и грыж позвоночника иньекционными методиками. Владеет: работа с компьютерным сомнографом watch pat, подбор сипап-терапии. Специализируются на узкой области неврологии, изучающей причины и лечение головных болей.
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