Чем заканчивается чистка ушей палочками: врачи знают, но молчат

Некоторые люди опасаются, что при чистке ушей ватными палочками белые волокна остаются внутри навсегда. Но реальная проблема совсем не в этом.
Медики годами собирают "коллекции" неожиданных предметов, извлечённых из слухового прохода: кусочки наушников, детали игрушек, даже насекомые. Вата среди них встречается редко, но это не делает палочки безопасными.
Главная угроза — не забытый кусочек ваты, а сама привычка чистить уши таким способом.
Не только палочки могут привести к образованию серных пробок. Влияют и другие факторы:
Но регулярное ковыряние палочками значительно повышает риск проблем. Попытки "выскрести" серу заканчиваются визитом к врачу с повреждённой кожей или барабанной перепонкой.
Устройства с мини-камерами для осмотра ушей и силиконовыми насадками — не лучшая альтернатива. "Свёрла" и "ложечки" травмируют ткани, а удалять пробки без специалиста рискованно.
Природа уже всё придумала: ухо очищается самостоятельно. Вместо палочек достаточно промывать наружную часть тёплой водой. А если появился дискомфорт или боль, лучше сразу обратиться к врачу.
Оториноларинголо́гия (также часто отоларинголо́гия) (др.-греч., οὖς (ухо) + ῥινός (нос) + λάρυγξ (гортань) + λόγος (слово, мысль)) — раздел медицины и медицинская специальность, которая специализируется на диагностике и лечении патологий уха, горла, носа, а также головы и шеи.
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