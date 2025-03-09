Чем заканчивается чистка ушей палочками: врачи знают, но молчат

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые люди опасаются, что при чистке ушей ватными палочками белые волокна остаются внутри навсегда. Но реальная проблема совсем не в этом.

Фото: commons.wikimedia.org by shahram sharif, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ватная палочка

Что находят ЛОР-врачи в ушах пациентов?

Медики годами собирают "коллекции" неожиданных предметов, извлечённых из слухового прохода: кусочки наушников, детали игрушек, даже насекомые. Вата среди них встречается редко, но это не делает палочки безопасными.

Главная угроза — не забытый кусочек ваты, а сама привычка чистить уши таким способом.

Чем опасны ватные палочки?

Жёсткие волокна могут царапать кожу внутри уха, вызывая воспаления. Даже микротравмы становятся воротами для инфекции.

Палочки не убирают серу, а наоборот, проталкивают её глубже, нарушая естественный процесс самоочищения.

Сера защищает ухо от пыли и бактерий, а её избыток выходит наружу самостоятельно. Достаточно аккуратно убрать его салфеткой.

Что вызывает серные пробки?

Не только палочки могут привести к образованию серных пробок. Влияют и другие факторы:

Узкий слуховой проход.

Густые волосы в ушах.

Наследственная предрасположенность.

Но регулярное ковыряние палочками значительно повышает риск проблем. Попытки "выскрести" серу заканчиваются визитом к врачу с повреждённой кожей или барабанной перепонкой.

А как же современные гаджеты?

Устройства с мини-камерами для осмотра ушей и силиконовыми насадками — не лучшая альтернатива. "Свёрла" и "ложечки" травмируют ткани, а удалять пробки без специалиста рискованно.

Как правильно ухаживать за ушами?

Природа уже всё придумала: ухо очищается самостоятельно. Вместо палочек достаточно промывать наружную часть тёплой водой. А если появился дискомфорт или боль, лучше сразу обратиться к врачу.

Уточнения

Оториноларинголо́гия (также часто отоларинголо́гия) (др.-греч., οὖς (ухо) + ῥινός (нос) + λάρυγξ (гортань) + λόγος (слово, мысль)) — раздел медицины и медицинская специальность, которая специализируется на диагностике и лечении патологий уха, горла, носа, а также головы и шеи.



