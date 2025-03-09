Опасность ревеня, о которой мало кто знает: витаминная бомба или угроза здоровью?

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России, Беларуси и других странах бывшего СССР ревень давно завоевал популярность. Этот яркий овощ с кисло-сладким вкусом многие считают идеальным для десертов. Однако не все специалисты по питанию согласны с таким мнением.

Фото: commons.wikimedia.org by David Morris, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ревень

Чем ревень вызывает опасения?

В Европе к этому продукту относятся с осторожностью, а в некоторых странах и вовсе исключают его из рациона. Причина — содержание в ревене щавелевой кислоты, которая в избытке может провоцировать образование камней в почках.

Диетологи советуют употреблять ревень умеренно, особенно людям с заболеваниями почек и мочевыводящих путей. При этом важно помнить, что:

Самая высокая концентрация щавелевой кислоты находится в листьях, которые в пищу не употребляют.

Термическая обработка снижает её уровень, но не устраняет полностью.

Индивидуальная переносимость щавелевой кислоты у всех разная.

Чем полезен ревень?

Несмотря на возможные риски, стебли ревеня содержат много витаминов и минералов. В них есть витамин C, калий и магний, которые укрепляют иммунитет, поддерживают здоровье сердца и сосудов, а также положительно влияют на организм в целом.

Таким образом, ревень может быть полезным, если употреблять его в меру. Главное — учитывать своё состояние здоровья и возможные противопоказания.

Уточнения

Реве́нь (лат. Rhéum) — род травянистых растений семейства Гречишные.

