Не спешите пить витамин D: вот что говорят врачи о его нехватке

Вы часто чувствуете усталость или простужаетесь? В интернете можно найти множество статей, которые связывают эти симптомы с нехваткой витамина D. Но действительно ли это так?
На самом деле, многие из популярных "симптомов" недостатка этого витамина не имеют чёткого научного подтверждения. Единственное проявление, которое действительно заслуживает внимания, — это ломкость костей.
Если перелом произошёл от незначительного удара или неловкого шага, стоит задуматься о возможной нехватке "солнечного" витамина.
Остальные же признаки, такие как хроническая усталость или частые простуды, слишком размыты.
Витамин D действительно участвует во многих важных процессах, но связывать с ним каждый неочевидный симптом — большая ошибка.
Определить реальный уровень витамина в организме можно только с помощью анализа крови. Однако сдавать его при любом недомогании не имеет смысла.
Лучшее решение — обсудить этот вопрос с врачом, особенно если нет явных проблем с костями. Ведь иногда усталость — это просто усталость.
Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).
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