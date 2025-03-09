Не спешите пить витамин D: вот что говорят врачи о его нехватке

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы часто чувствуете усталость или простужаетесь? В интернете можно найти множество статей, которые связывают эти симптомы с нехваткой витамина D. Но действительно ли это так?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain витамин D

Правда о признаках дефицита

На самом деле, многие из популярных "симптомов" недостатка этого витамина не имеют чёткого научного подтверждения. Единственное проявление, которое действительно заслуживает внимания, — это ломкость костей.

Если перелом произошёл от незначительного удара или неловкого шага, стоит задуматься о возможной нехватке "солнечного" витамина.

Почему симптомы могут вводить в заблуждение

Остальные же признаки, такие как хроническая усталость или частые простуды, слишком размыты.

Чувство слабости может быть связано с анемией, стрессом или проблемами с эндокринной системой.

Ослабленный иммунитет нередко является следствием перенесённых инфекций, а не нехватки витамина D.

После COVID-19 у некоторых людей возникает временная иммунная амнезия — организм на время "забывает" знакомые вирусы, что приводит к частым простудам.

Витамин D действительно участвует во многих важных процессах, но связывать с ним каждый неочевидный симптом — большая ошибка.

Когда стоит проверяться?

Определить реальный уровень витамина в организме можно только с помощью анализа крови. Однако сдавать его при любом недомогании не имеет смысла.

Лучшее решение — обсудить этот вопрос с врачом, особенно если нет явных проблем с костями. Ведь иногда усталость — это просто усталость.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

