Курятина не всегда полезна: три опасных части, о которых мало кто знает

Куриное мясо — один из самых популярных продуктов в Украине. Оно доступно, быстро готовится и богато белком, что делает его отличным выбором для здорового питания. Однако не все части курицы одинаково полезны. Давайте разберёмся, какие из них стоит есть с осторожностью.
Многие обожают куриную кожу за её хрустящую текстуру и насыщенный вкус. Однако именно она может стать источником проблем для здоровья.
Исследования подтверждают, что насыщенные жиры повышают уровень "плохого" холестерина (LDL), увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно опасна жареная кожа, так как при высокой температуре выделяются канцерогены.
Крылышки — любимое блюдо многих, особенно в сочетании с ароматными соусами. Однако у этой части курицы есть свои минусы.
Шейки часто используют для варки бульона, но стоит ли их включать в рацион на постоянной основе?
Хотя куриные шейки содержат коллаген, который полезен для суставов и кожи, их чрезмерное употребление может принести больше вреда, чем пользы.
Курица — полезный продукт, но не все её части одинаково безопасны. Кожица, крылышки и шейки — это те элементы, которые лучше ограничить в рационе, особенно если вы следите за здоровьем и фигурой.
Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.
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