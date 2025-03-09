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Курятина не всегда полезна: три опасных части, о которых мало кто знает

2:41
Здоровье

Куриное мясо — один из самых популярных продуктов в Украине. Оно доступно, быстро готовится и богато белком, что делает его отличным выбором для здорового питания. Однако не все части курицы одинаково полезны. Давайте разберёмся, какие из них стоит есть с осторожностью.

Запечённая курица
Фото: flickr.com by James D Kirk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запечённая курица

Опасная хрустящая корочка: куриная кожа

Многие обожают куриную кожу за её хрустящую текстуру и насыщенный вкус. Однако именно она может стать источником проблем для здоровья.

Почему стоит ограничить её употребление

  • В 100 г куриной кожи содержится до 40 г жира, включая вредные насыщенные жиры.
  • При жарке или запекании на высоких температурах образуются канцерогенные соединения.
  • В коже могут накапливаться антибиотики и гормоны, которые использовались при выращивании птицы.

Исследования подтверждают, что насыщенные жиры повышают уровень "плохого" холестерина (LDL), увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно опасна жареная кожа, так как при высокой температуре выделяются канцерогены.

Куриные крылья: калорийная ловушка

Крылышки — любимое блюдо многих, особенно в сочетании с ароматными соусами. Однако у этой части курицы есть свои минусы.

Чем они вредны

  • Высокое содержание жира, особенно если приготовлены во фритюре.
  • Возможное содержание остатков гормонов и антибиотиков.
  • Высокая калорийность — 100 г жареных крылышек могут содержать более 400 ккал.
  • Фастфуд-формат приготовления делает куриные крылышки ещё более вредными. Жарка в масле добавляет трансжиры, которые отрицательно влияют на сердце и сосуды.

Куриные шейки: много жира, мало пользы

Шейки часто используют для варки бульона, но стоит ли их включать в рацион на постоянной основе?

Почему их стоит есть реже

  • Высокое содержание жира.
  • Присутствие большого количества соединительной ткани, которая сложно усваивается.
  • Возможное накопление гормонов и антибиотиков.

Хотя куриные шейки содержат коллаген, который полезен для суставов и кожи, их чрезмерное употребление может принести больше вреда, чем пользы.

Курица — полезный продукт, но не все её части одинаково безопасны. Кожица, крылышки и шейки — это те элементы, которые лучше ограничить в рационе, особенно если вы следите за здоровьем и фигурой.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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