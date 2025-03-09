Курятина не всегда полезна: три опасных части, о которых мало кто знает

2:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Куриное мясо — один из самых популярных продуктов в Украине. Оно доступно, быстро готовится и богато белком, что делает его отличным выбором для здорового питания. Однако не все части курицы одинаково полезны. Давайте разберёмся, какие из них стоит есть с осторожностью.

Фото: flickr.com by James D Kirk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запечённая курица

Опасная хрустящая корочка: куриная кожа

Многие обожают куриную кожу за её хрустящую текстуру и насыщенный вкус. Однако именно она может стать источником проблем для здоровья.

Почему стоит ограничить её употребление

В 100 г куриной кожи содержится до 40 г жира, включая вредные насыщенные жиры.

При жарке или запекании на высоких температурах образуются канцерогенные соединения.

В коже могут накапливаться антибиотики и гормоны, которые использовались при выращивании птицы.

Исследования подтверждают, что насыщенные жиры повышают уровень "плохого" холестерина (LDL), увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно опасна жареная кожа, так как при высокой температуре выделяются канцерогены.

Куриные крылья: калорийная ловушка

Крылышки — любимое блюдо многих, особенно в сочетании с ароматными соусами. Однако у этой части курицы есть свои минусы.

Чем они вредны

Высокое содержание жира, особенно если приготовлены во фритюре.

Возможное содержание остатков гормонов и антибиотиков.

Высокая калорийность — 100 г жареных крылышек могут содержать более 400 ккал.

Фастфуд-формат приготовления делает куриные крылышки ещё более вредными. Жарка в масле добавляет трансжиры, которые отрицательно влияют на сердце и сосуды.

Куриные шейки: много жира, мало пользы

Шейки часто используют для варки бульона, но стоит ли их включать в рацион на постоянной основе?

Почему их стоит есть реже

Высокое содержание жира.

Присутствие большого количества соединительной ткани, которая сложно усваивается.

Возможное накопление гормонов и антибиотиков.

Хотя куриные шейки содержат коллаген, который полезен для суставов и кожи, их чрезмерное употребление может принести больше вреда, чем пользы.

Курица — полезный продукт, но не все её части одинаково безопасны. Кожица, крылышки и шейки — это те элементы, которые лучше ограничить в рационе, особенно если вы следите за здоровьем и фигурой.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

