Секрет бодрости на весь день: чем заменить привычный завтрак

Когда речь заходит о здоровом завтраке, большинство людей в первую очередь вспоминают яйца. Однако существует более полезная и сбалансированная альтернатива, которая принесёт организму максимум пользы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Завтрак

Идеальный завтрак для здоровья

Самый полезный завтрак — средиземноморский. Он идеально сочетает питательные вещества, поддерживающие здоровье и энергичность на весь день.

Этот традиционный завтрак включает:

Цельнозерновой хлеб

Оливковое масло первого отжима

Ветчину

Свежие помидоры

Эксперт советует тщательно пережёвывать пищу и не переедать. Когда люди употребляют огромные тосты с большим количеством масла, это ведёт к набору веса.

Чтобы завтрак был ещё полезнее, стоит добавить немного молочных продуктов, например, небольшой стакан цельного молока. Оно обеспечит организм важными витаминами A, D и K.

Какие продукты лучше исключить

Некоторые популярные завтраки могут не только не приносить пользы, но и навредить организму. Вот продукты, которых лучше избегать:

Сладкие злаковые хлопья — содержат много сахара и минимум полезных веществ.

— содержат много сахара и минимум полезных веществ. Фаст-фуд — сэндвичи с колбасой и сыром могут негативно повлиять на сердце и привести к набору веса.

— сэндвичи с колбасой и сыром могут негативно повлиять на сердце и привести к набору веса. Пакетированные соки — даже без добавленного сахара они содержат фруктовые кислоты, вызывающие резкие скачки уровня глюкозы.

— даже без добавленного сахара они содержат фруктовые кислоты, вызывающие резкие скачки уровня глюкозы. Белый хлеб и выпечка — быстро усваиваются, вызывая резкий рост сахара в крови.

— быстро усваиваются, вызывая резкий рост сахара в крови. Газированные напитки — чрезмерное потребление сахара снижает энергию и замедляет обмен веществ.

Чем заменить вредные продукты

Чтобы утро начиналось правильно, выбирайте продукты, богатые клетчаткой, белками и полезными жирами. Отличными вариантами станут:

Овсянка с орехами и ягодами

Омлет с овощами

Натуральный йогурт с мёдом и семенами чиа

Такой завтрак поможет не только чувствовать себя лучше, но и снизит риск хронических заболеваний. Начинайте утро правильно!