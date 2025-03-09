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Секрет бодрости на весь день: чем заменить привычный завтрак

Здоровье

Когда речь заходит о здоровом завтраке, большинство людей в первую очередь вспоминают яйца. Однако существует более полезная и сбалансированная альтернатива, которая принесёт организму максимум пользы.

Завтрак
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Завтрак

Идеальный завтрак для здоровья

Самый полезный завтрак — средиземноморский. Он идеально сочетает питательные вещества, поддерживающие здоровье и энергичность на весь день.

Этот традиционный завтрак включает:

  • Цельнозерновой хлеб
  • Оливковое масло первого отжима
  • Ветчину
  • Свежие помидоры

Эксперт советует тщательно пережёвывать пищу и не переедать. Когда люди употребляют огромные тосты с большим количеством масла, это ведёт к набору веса.

Чтобы завтрак был ещё полезнее, стоит добавить немного молочных продуктов, например, небольшой стакан цельного молока. Оно обеспечит организм важными витаминами A, D и K.

Какие продукты лучше исключить

Некоторые популярные завтраки могут не только не приносить пользы, но и навредить организму. Вот продукты, которых лучше избегать:

  • Сладкие злаковые хлопья — содержат много сахара и минимум полезных веществ.
  • Фаст-фуд — сэндвичи с колбасой и сыром могут негативно повлиять на сердце и привести к набору веса.
  • Пакетированные соки — даже без добавленного сахара они содержат фруктовые кислоты, вызывающие резкие скачки уровня глюкозы.
  • Белый хлеб и выпечка — быстро усваиваются, вызывая резкий рост сахара в крови.
  • Газированные напитки — чрезмерное потребление сахара снижает энергию и замедляет обмен веществ.

Чем заменить вредные продукты

Чтобы утро начиналось правильно, выбирайте продукты, богатые клетчаткой, белками и полезными жирами. Отличными вариантами станут:

  • Овсянка с орехами и ягодами
  • Омлет с овощами
  • Натуральный йогурт с мёдом и семенами чиа

Такой завтрак поможет не только чувствовать себя лучше, но и снизит риск хронических заболеваний. Начинайте утро правильно!

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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