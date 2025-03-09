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Не чихать, не чесаться, не страдать: спасаемся от пыльцы березы

2:57
Здоровье

Весна приносит не только тепло и солнце, но и пыльцу, которая может стать серьезным испытанием для аллергиков. Особенно опасен сезон пыления березы: он сопровождается сильными реакциями у чувствительных людей. Как снизить риск симптомов и облегчить свое состояние? Разбираемся!

Аллергия
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аллергия

Почему возникает аллергия на пыльцу

Когда частицы пыльцы попадают в дыхательные пути, иммунная система ошибочно воспринимает их как угрозу. Организм начинает активно вырабатывать гистамин — вещество, которое вызывает зуд, слезотечение, насморк, чихание и другие неприятные проявления поллиноза.

Поллиноз — это сезонное заболевание, вызванное реакцией на белки, содержащиеся в пыльце растений. Симптомы аллергии на березу могут усиливаться при высоком уровне загрязнения воздуха и наличии генетической предрасположенности.

Как защититься от аллергии в сезон пыления

Чтобы минимизировать неприятные симптомы, следуйте этим рекомендациям:

  • Следите за уровнем пыльцы. Используйте мобильные приложения и специализированные сайты, чтобы знать, когда концентрация пыльцы в воздухе повышается. Начинайте прием антигистаминных препаратов заранее, до появления симптомов.
  • Сразу принимайте душ после улицы. Пыльца легко оседает на коже и одежде, поэтому после прогулки важно сменить одежду и вымыться.
  • Чаще делайте влажную уборку. Проветривать помещение стоит осторожно — лучше использовать кондиционер, чтобы предотвратить проникновение аллергенов.
  • Избегайте прогулок в утренние часы. В первой половине дня концентрация пыльцы в воздухе особенно высока.
  • Не сушите одежду на улице. Пыльца может оседать на тканях, вызывая аллергические реакции.
  • Планируйте отдых в чистых регионах. Если возможно, уезжайте в горные или прибрежные зоны, где содержание пыльцы в воздухе ниже.

Какие симптомы могут появиться

Сезон пыления березы сопровождается:

  • Зудом в носу и горле
  • Насморком и частым чиханием
  • Покраснением и жжением глаз
  • Усилением симптомов астмы
  • Перекрестной реакцией на продукты (например, яблоки, морковь, сельдерей, орехи и соевые продукты)

Дополнительные меры

Аллергикам важно не только избегать контакта с пыльцой, но и правильно подбирать медикаменты. Врач может назначить антигистаминные препараты или предложить курс иммунотерапии, который снижает чувствительность организма к аллергенам.

Сезон цветения березы — сложное время для аллергиков, но следование простым правилам поможет пережить его с минимальным дискомфортом. Главное — заранее подготовиться и строго соблюдать меры предосторожности!

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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