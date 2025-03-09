Не чихать, не чесаться, не страдать: спасаемся от пыльцы березы

2:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Весна приносит не только тепло и солнце, но и пыльцу, которая может стать серьезным испытанием для аллергиков. Особенно опасен сезон пыления березы: он сопровождается сильными реакциями у чувствительных людей. Как снизить риск симптомов и облегчить свое состояние? Разбираемся!

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аллергия

Почему возникает аллергия на пыльцу

Когда частицы пыльцы попадают в дыхательные пути, иммунная система ошибочно воспринимает их как угрозу. Организм начинает активно вырабатывать гистамин — вещество, которое вызывает зуд, слезотечение, насморк, чихание и другие неприятные проявления поллиноза.

Поллиноз — это сезонное заболевание, вызванное реакцией на белки, содержащиеся в пыльце растений. Симптомы аллергии на березу могут усиливаться при высоком уровне загрязнения воздуха и наличии генетической предрасположенности.

Как защититься от аллергии в сезон пыления

Чтобы минимизировать неприятные симптомы, следуйте этим рекомендациям:

Следите за уровнем пыльцы. Используйте мобильные приложения и специализированные сайты, чтобы знать, когда концентрация пыльцы в воздухе повышается. Начинайте прием антигистаминных препаратов заранее, до появления симптомов.

Сразу принимайте душ после улицы. Пыльца легко оседает на коже и одежде, поэтому после прогулки важно сменить одежду и вымыться.

Чаще делайте влажную уборку. Проветривать помещение стоит осторожно — лучше использовать кондиционер, чтобы предотвратить проникновение аллергенов.

Избегайте прогулок в утренние часы. В первой половине дня концентрация пыльцы в воздухе особенно высока.

Не сушите одежду на улице. Пыльца может оседать на тканях, вызывая аллергические реакции.

Планируйте отдых в чистых регионах. Если возможно, уезжайте в горные или прибрежные зоны, где содержание пыльцы в воздухе ниже.

Какие симптомы могут появиться

Сезон пыления березы сопровождается:

Зудом в носу и горле

Насморком и частым чиханием

Покраснением и жжением глаз

Усилением симптомов астмы

Перекрестной реакцией на продукты (например, яблоки, морковь, сельдерей, орехи и соевые продукты)

Дополнительные меры

Аллергикам важно не только избегать контакта с пыльцой, но и правильно подбирать медикаменты. Врач может назначить антигистаминные препараты или предложить курс иммунотерапии, который снижает чувствительность организма к аллергенам.

Сезон цветения березы — сложное время для аллергиков, но следование простым правилам поможет пережить его с минимальным дискомфортом. Главное — заранее подготовиться и строго соблюдать меры предосторожности!

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды.

