Не чихать, не чесаться, не страдать: спасаемся от пыльцы березы

Весна приносит не только тепло и солнце, но и пыльцу, которая может стать серьезным испытанием для аллергиков. Особенно опасен сезон пыления березы: он сопровождается сильными реакциями у чувствительных людей. Как снизить риск симптомов и облегчить свое состояние? Разбираемся!
Когда частицы пыльцы попадают в дыхательные пути, иммунная система ошибочно воспринимает их как угрозу. Организм начинает активно вырабатывать гистамин — вещество, которое вызывает зуд, слезотечение, насморк, чихание и другие неприятные проявления поллиноза.
Поллиноз — это сезонное заболевание, вызванное реакцией на белки, содержащиеся в пыльце растений. Симптомы аллергии на березу могут усиливаться при высоком уровне загрязнения воздуха и наличии генетической предрасположенности.
Чтобы минимизировать неприятные симптомы, следуйте этим рекомендациям:
Сезон пыления березы сопровождается:
Аллергикам важно не только избегать контакта с пыльцой, но и правильно подбирать медикаменты. Врач может назначить антигистаминные препараты или предложить курс иммунотерапии, который снижает чувствительность организма к аллергенам.
Сезон цветения березы — сложное время для аллергиков, но следование простым правилам поможет пережить его с минимальным дискомфортом. Главное — заранее подготовиться и строго соблюдать меры предосторожности!
Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды.
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