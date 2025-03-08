5 консервированных продуктов, которые укрепят память и защитят от старения

2:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Консервированные продукты часто остаются недооценёнными, но среди них есть настоящие суперфуды для мозга. Они могут улучшить память, концентрацию и когнитивные функции, обеспечивая организм необходимыми питательными веществами.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Овощные консервы

Почему консервы полезны для мозга

Процесс консервирования позволяет сохранить ключевые микроэлементы, включая омега-3 жирные кислоты, витамины группы B, витамин K, клетчатку и антиоксиданты. Эти вещества важны для поддержания когнитивного здоровья и защиты нервной системы.

5 консервированных продуктов для работы мозга

1. Рыбные консервы

Лосось, тунец, анчоусы и скумбрия богаты омега-3 жирными кислотами, которые укрепляют клеточные мембраны мозга, снижают воспаление и улучшают когнитивные функции. Исследования показывают, что регулярное употребление этих жиров помогает бороться с депрессией и снижает риск возрастного ухудшения памяти.

Как выбрать? Лучше отдавать предпочтение консервам в собственном соку или оливковом масле, с маркировкой "дикий улов" или "экологически безопасный вылов".

2. Консервированные помидоры

Помидоры содержат ликопин — мощный антиоксидант, защищающий клетки мозга от окислительного стресса. Исследования связывают его потребление с более низким риском нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

3. Консервированный шпинат

Шпинат богат витамином K, фолиевой кислотой, бета-каротином и лютеином. Эти компоненты помогают замедлить возрастное снижение когнитивных функций и защищают нейроны. Листовая зелень также обладает выраженным противовоспалительным эффектом.

Как выбрать? Стоит искать банки с пометкой "без добавления соли" или "с низким содержанием соли".

4. Фасоль

Консервированная фасоль — ценный источник растительного белка и витаминов группы B, необходимых для нормального метаболизма гомоцистеина. Повышенный уровень этой аминокислоты может ухудшить память и концентрацию, а бобовые помогают поддерживать оптимальный баланс.

5. Консервированные персики

Эти сладкие плоды богаты антиоксидантами, клетчаткой, витаминами C и K, которые защищают центральную нервную систему и снижают уровень окислительного стресса. В результате их употребление способствует сохранению ясности ума и улучшает когнитивные способности.

Добавляя в рацион определённые консервы, можно легко поддерживать здоровье мозга и улучшать когнитивные функции. Главное — выбирать качественные продукты с минимальным содержанием соли и сахара.

Уточнения

Консе́рвы (от лат. conservo — сохраняю) — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.

