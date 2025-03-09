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Думаете, едите полезное? Эти масла разрушают метаболизм и мешают худеть

1:40
Здоровье

Вы гордитесь своим рационом: авокадо на тосте, миндальное молоко в кофе, протеиновые батончики без сахара… Но что, если именно эти продукты тормозят ваш метаболизм?

Брускетта с авокадо
Фото: commons.wikimedia.org by Bex Walton, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Брускетта с авокадо

В чём скрытая опасность?

Учёные выяснили, что растительные масла, прошедшие гидрогенизацию, способны менять структуру жировых клеток, блокируя их расщепление. Даже если на упаковке написано "натуральное" или "холодный отжим", при нагревании в таких маслах образуются трансжиры. Они:

  • Повышают уровень "плохого" холестерина
  • Нарушают метаболизм
  • Блокируют ферменты, отвечающие за сжигание жира

Представьте, что эти молекулы действуют, как клей, склеивая жировые клетки и делая их "невидимыми" для организма. Именно поэтому вес может стоять на месте, даже если вы правильно питаетесь.

Как распознать вредные масла?

Частично гидрогенизированные масла добавляют в детское питание, протеиновые коктейли и даже косметику. Чтобы не попасть в ловушку, ищите в составе слова:

  • Гидрогенизированное масло
  • Частично гидрогенизированное масло
  • Модифицированное масло

Что делать?

Замените такие масла на сливочное, кокосовое или оливковое. Исследования показывают, что уже через 10 дней после отказа от трансжиров:

  • Упругость кожи улучшается
  • Вес начинает снижаться
  • Организм запускает процесс сжигания накопленного жира

Не ведитесь на маркетинг. "Органик" не всегда значит полезно, а некоторые "здоровые" продукты могут работать против вас.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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