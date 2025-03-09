Думаете, едите полезное? Эти масла разрушают метаболизм и мешают худеть

Вы гордитесь своим рационом: авокадо на тосте, миндальное молоко в кофе, протеиновые батончики без сахара… Но что, если именно эти продукты тормозят ваш метаболизм?
Учёные выяснили, что растительные масла, прошедшие гидрогенизацию, способны менять структуру жировых клеток, блокируя их расщепление. Даже если на упаковке написано "натуральное" или "холодный отжим", при нагревании в таких маслах образуются трансжиры. Они:
Представьте, что эти молекулы действуют, как клей, склеивая жировые клетки и делая их "невидимыми" для организма. Именно поэтому вес может стоять на месте, даже если вы правильно питаетесь.
Частично гидрогенизированные масла добавляют в детское питание, протеиновые коктейли и даже косметику. Чтобы не попасть в ловушку, ищите в составе слова:
Замените такие масла на сливочное, кокосовое или оливковое. Исследования показывают, что уже через 10 дней после отказа от трансжиров:
Не ведитесь на маркетинг. "Органик" не всегда значит полезно, а некоторые "здоровые" продукты могут работать против вас.
Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.
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