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Опасная привычка: почему некоторые способы заваривания кофе вредят сердцу

1:49
Здоровье

Мало кто задумывается, что утренний ритуал с чашкой кофе может скрывать риски для здоровья. Учёные из Гётеборгского университета в Швеции провели 20-летнее исследование, наблюдая за полумиллионом добровольцев, и выяснили, что не все способы приготовления кофе одинаково безопасны.

кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Elias Shariff Falla Mardini (, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
кофе

Какие методы заваривания могут навредить?

  • Френч-пресс. По словам профессора Дага Телле, кофе, приготовленный таким способом, содержит дитерпены — вещества, повышающие уровень "плохого" холестерина. Они попадают в напиток из-за длительного контакта молотых зёрен с водой, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Турецкий кофе (варка в турке/джезве). Мелкий помол и отсутствие фильтрации приводят к тому, что в напитке остаются мельчайшие частицы, способные провоцировать воспалительные процессы. Ученые рекомендуют процеживать такой кофе через бумажный фильтр, чтобы снизить содержание вредных соединений.

  • Нефильтрованный кофе. Исследования показали, что у любителей нефильтрованного кофе риск преждевременной смерти на 15% выше. А вот те, кто пил до 4 чашек фильтрованного кофе в день, наоборот, демонстрировали более низкие показатели смертности.

Какой способ заваривания самый безопасный?

Ответ прост — бумажный фильтр. Он задерживает до 80% потенциально вредных веществ, при этом сохраняя аромат и пользу кофе. Поэтому учёные советуют выбирать фильтрованный кофе, если хотите снизить нагрузку на сердце и сосуды.

Теперь ваш утренний кофе может стать не только приятным ритуалом, но и заботой о здоровье. Главное — правильно выбрать способ приготовления!

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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