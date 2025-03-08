Добавляйте эту специю в еду — она очищает сосуды и укрепляет сердце

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В вашем кухонном шкафу, скорее всего, уже есть приправа, которая способна заменить многие лекарства. Учёные доказали: ежедневная щепотка этой специи снижает риск инфаркта на 30%, очищает сосуды, нормализует давление и укрепляет иммунитет.

Фото: commons.wikimedia.org by formulatehealth, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Куркума

Что это за чудо-продукт?

Речь о куркуме — пряности, которая известна своими целебными свойствами. Её активный компонент куркумин — мощный антиоксидант, который:

Предотвращает образование тромбов

Снижает уровень "плохого" холестерина

Борется с воспалениями и поддерживает иммунитет

Как правильно употреблять куркуму?

Чтобы куркумин лучше усваивался, его нужно сочетать с чёрным перцем и жирами. Вот несколько способов:

"Золотое молоко" — смешайте чайную ложку куркумы, щепотку перца и стакан тёплого молока (можно растительного). Пейте перед сном — укрепит сердце и улучшит сон.

— смешайте чайную ложку куркумы, щепотку перца и стакан тёплого молока (можно растительного). Пейте перед сном — укрепит сердце и улучшит сон. Добавляйте в блюда — куркума отлично сочетается с омлетами, рисом, супами и смузи.

— куркума отлично сочетается с омлетами, рисом, супами и смузи. Противовоспалительный коктейль — смешайте банан, шпинат, имбирь и пол-ложки куркумы. Такой смузи поможет суставам.

— смешайте банан, шпинат, имбирь и пол-ложки куркумы. Такой смузи поможет суставам. Домашное средство для заживления ран — смешайте куркуму с мёдом и водой, нанесите на порез — заживёт быстрее.

Почему об этом не говорят врачи?

Куркума не запатентована, поэтому фармацевтические компании не могут на ней заработать. Но исследования показывают: пациенты, принимающие куркумин, реже сталкиваются с повторными инфарктами. Конечно, это не заменит лекарства, но как дополнение — идеально.

Важно! Куркума разжижает кровь, поэтому если вы принимаете аспирин или другие антикоагулянты, посоветуйтесь с врачом. Оптимальная дозировка — 1-2 чайные ложки в день.

Теперь вы знаете, как эта специя может изменить ваше здоровье. Проверьте свою кухонную полку — возможно, суперфуд уже у вас под рукой!

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).

