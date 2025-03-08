Добавляйте эту специю в еду — она очищает сосуды и укрепляет сердце

В вашем кухонном шкафу, скорее всего, уже есть приправа, которая способна заменить многие лекарства. Учёные доказали: ежедневная щепотка этой специи снижает риск инфаркта на 30%, очищает сосуды, нормализует давление и укрепляет иммунитет.
Речь о куркуме — пряности, которая известна своими целебными свойствами. Её активный компонент куркумин — мощный антиоксидант, который:
Чтобы куркумин лучше усваивался, его нужно сочетать с чёрным перцем и жирами. Вот несколько способов:
Куркума не запатентована, поэтому фармацевтические компании не могут на ней заработать. Но исследования показывают: пациенты, принимающие куркумин, реже сталкиваются с повторными инфарктами. Конечно, это не заменит лекарства, но как дополнение — идеально.
Важно! Куркума разжижает кровь, поэтому если вы принимаете аспирин или другие антикоагулянты, посоветуйтесь с врачом. Оптимальная дозировка — 1-2 чайные ложки в день.
Теперь вы знаете, как эта специя может изменить ваше здоровье. Проверьте свою кухонную полку — возможно, суперфуд уже у вас под рукой!
Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
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