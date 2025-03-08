Жареные орехи — это пустышка? Почему сырые намного полезнее

Многие едят орехи прямо из пачки, не подозревая, что лишают себя 90% их пользы. Кавказские и японские долгожители знают секрет: перед употреблением орехи нужно замачивать.
Главный виновник — фитиновая кислота. Она мешает организму усваивать цинк, железо и кальций. Замачивание в подсоленной воде на 8-12 часов нейтрализует это вещество, превращая орехи в суперфуд.
Но на этом плюсы не заканчиваются:
Если нет времени на замачивание, выбирайте активированные орехи — они уже готовы к употреблению. А вот жареные и солёные орехи лучше избегать: они теряют полезные вещества и могут содержать канцерогены.
Теперь вы знаете, как правильно есть орехи, чтобы получить максимум пользы. Попробуйте — и почувствуете разницу!
Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена. Обычно имеют высокое содержание жира.
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