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Жареные орехи — это пустышка? Почему сырые намного полезнее

1:47
Здоровье

Многие едят орехи прямо из пачки, не подозревая, что лишают себя 90% их пользы. Кавказские и японские долгожители знают секрет: перед употреблением орехи нужно замачивать.

Кешью
Фото: commons.wikimedia.org by hz_westfalen_de, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кешью

Почему это важно?

Главный виновник — фитиновая кислота. Она мешает организму усваивать цинк, железо и кальций. Замачивание в подсоленной воде на 8-12 часов нейтрализует это вещество, превращая орехи в суперфуд.

Но на этом плюсы не заканчиваются:

  • Вода активирует ферменты, делая орехи легче для пищеварения.
  • Повышается содержание витаминов и полезных жиров: в миндале становится больше витамина Е, а в грецких орехах — омега-3.
  • Изменяется вкус: кешью становятся слаще, фундук теряет горечь.

Как правильно замачивать орехи?

  • Залейте орехи водой (1 стакан воды на 2 стакана орехов).
  • Добавьте 1 чайную ложку морской соли.
  • Оставьте на 8-12 часов при комнатной температуре.
  • Промойте и подсушите в духовке при 50°C.

Дополнительные преимущества

  • Меньше проблем с пищеварением — замоченные орехи не раздражают кишечник.
  • Можно проращивать — например, миндаль через 3 дня даёт ростки, которые в 100 раз богаче антиоксидантами.

Если нет времени на замачивание, выбирайте активированные орехи — они уже готовы к употреблению. А вот жареные и солёные орехи лучше избегать: они теряют полезные вещества и могут содержать канцерогены.

Теперь вы знаете, как правильно есть орехи, чтобы получить максимум пользы. Попробуйте — и почувствуете разницу!

Уточнения

Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена. Обычно имеют высокое содержание жира.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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