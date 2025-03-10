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Сладкая ловушка: узнайте, какой фрукт провоцирует скачок сахара у диабетиков

2:02
Здоровье

Для людей с диабетом крайне важно следить за своим питанием и контролировать уровень сахара в крови. Фрукты — это ценный источник витаминов и минералов, но не все из них подходят для диабетиков.

Сухофрукты
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сухофрукты

Диетолог Патрисия Лейте рассказала бразильскому изданию Tudogostoso о том, какие фрукты могут повысить уровень сахара в крови и какие следует исключить из рациона. Она также дала советы по безопасному употреблению фруктов и их сочетанию с другими продуктами.

Какой фрукт самый вредный для диабетиков?

Сухофрукты — это один из фруктов, которые следует избегать людям с диабетом. Они содержат мало воды и имеют высокий гликемический индекс, что может привести к резкому повышению уровня сахара в крови. Кроме того, сухофрукты очень сладкие и маленькие, поэтому их легко съесть больше, чем нужно.

Многие люди добавляют сухофрукты в качестве гарнира к еде, не подозревая, что это может быть опасно. Диетолог предупреждает, что каждая порция сухофруктов эквивалентна одной порции свежих фруктов. Поэтому важно помнить о контроле порций и не злоупотреблять сухофруктами.

Могут ли диабетики полностью отказаться от фруктов?

Нет, это не так. Хотя нет продуктов, которые можно было бы полностью исключить из рациона, некоторые фрукты следует употреблять с осторожностью из-за их высокого гликемического индекса. Однако это не значит, что их нужно полностью исключать. Просто важно сбалансировать их потребление с продуктами, богатыми клетчаткой, белком и полезными жирами.

Выбирайте фрукты с высоким содержанием воды и клетчатки, а также низким содержанием углеводов. Например, яблоки, груши, ягоды, авокадо и гуава — это отличные варианты для людей с диабетом. Не забывайте также консультироваться с врачом перед внесением изменений в свой рацион.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. 

Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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