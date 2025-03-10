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Пивной живот и не только: как избыток этих 3 продуктов убивает мужскую силу

1:26
Здоровье

При недостатке тестостерона в организме мужчины происходят нежелательные изменения: уменьшается мышечная масса, возникают проблемы со здоровьем и интимная дисфункция.

Мужчина в клетчатой рубашке
Фото: commons.wikimedia.org by Louis Blythe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в клетчатой рубашке

Дефицит тестостерона может быть вызван как недостаточной выработкой этого гормона, так и негативным воздействием фермента ароматазы, который преобразует тестостерон в эстроген. В последние годы дефицит тестостерона стал чаще встречаться у молодых мужчин.

Специалисты Московского областного центра андрологии и урологии отмечают, что часто недостаток тестостерона связан с повышенной активностью ароматазы. Этот фермент снижает уровень мужского гормона, увеличивая концентрацию женского гормона — эстрогена.

Отсутствие ароматазы и эстрогена в организме мужчины невозможно, так как они необходимы для нормальной работы нервной системы и восстановления хрящевой и костной ткани. Однако избыток ароматазы может привести к снижению уровня тестостерона.

Повышенная активность ароматазы может быть вызвана генетическими мутациями и особенностями питания. Например, частое употребление сои, солодки и хмеля может способствовать росту ароматазы. Избыток этих продуктов в рационе мужчины может привести к снижению уровня тестостерона, как сообщает Russian7. ru.

Уточнения

Ароматаза — фермент, трансформирующий андрогены в эстрогены. 

Тестостеро́н (от «тестикулы», «стерол» и «кетоны») — основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков, которые у позвоночных нередко зависят от андрогенов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Джабадари Важа
Проводит обследования: ретроградная контрастная цистография, цистоскопия, уретроскопия, контрастная внутривенная (экскреторная) урография, диагностический массаж предстательной железы, взятие сока простаты, катетеризация мочевого пузыря
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