Этот фрукт делает печень неубиваемой – вот почему его едят каждый день

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

​Недавние исследования показывают, что регулярное употребление авокадо может значительно улучшить здоровье печени благодаря его уникальному составу.​

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Авокадо

Авокадо: кладезь полезных веществ

Авокадо богат витаминами, мононенасыщенными жирами и антиоксидантами, которые оказывают положительное влияние на печень. Эти компоненты замедляют процессы, повреждающие печень, и способствуют её восстановлению. Постоянное включение авокадо в рацион может значительно ускорить регенерацию клеток печени, делая её более устойчивой к различным патологиям и негативным внешним факторам.​

Мнение эксперта

Гастроэнтеролог Елена Бутенко подчёркивает, что авокадо можно назвать идеальным продуктом для печени, поскольку он насыщен веществами, оказывающими наиболее положительное влияние на этот орган.

Рекомендации по употреблению

Для улучшения здоровья печени рекомендуется включать в рацион продукты, богатые витаминами группы B и полезными волокнами, которые облегчают пищеварение. Авокадо, благодаря своим питательным свойствам, является ценным и питательным продуктом, подходящим даже для людей с диабетом из-за низкого содержания сахара.​

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

