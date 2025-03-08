Ложка в день – и защита от онкологии: почему врачи его советуют

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Здоровье

Недавнее исследование показало, что регулярное употребление йогурта может существенно снизить риск развития определённых типов рака толстой кишки. Учёные из Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской медицинской школы проанализировали данные более 150 тысяч человек, наблюдавшихся на протяжении трёх десятилетий.

Йогурт
Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Йогурт

Йогурт и здоровье кишечника

Йогурт содержит пробиотики, которые способствуют поддержанию здорового баланса микрофлоры кишечника. Это укрепляет кишечный барьер, предотвращая воспаления и снижая риск развития злокачественных новообразований.

Результаты исследования

Анализ показал, что люди, потреблявшие не менее двух порций йогурта в неделю, имели на 20% меньший риск развития проксимального колоректального рака, связанного с бифидобактериями. Этот тип опухоли возникает в правой части толстой кишки и обычно имеет худший прогноз по сравнению с другими видами рака кишечника.

Мнение специалистов

"​Йогурт может помочь в поддержании здорового микробиома в нашем организме", — отметил Доктор Томотака Угаи из Гарвардской медицинской школы.

Регулярное употребление йогурта может быть простым и эффективным способом снижения риска развития определённых видов рака толстой кишки. Однако перед внесением значительных изменений в рацион рекомендуется проконсультироваться с медицинским специалистом.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).
 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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