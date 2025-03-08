Ученые выяснили, что старит мозг быстрее всего – срочно проверьте, делаете ли вы это

2:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Можно ли защитить мозг от деменции с помощью физических упражнений? Недавнее исследование, опубликованное в JAMA Network Open, дает обнадеживающий ответ: активный образ жизни может уменьшить уровень вредных белков в мозге и улучшить когнитивные функции.

Фото: commons.wikimedia.org by Tumisu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Работа мозга

В чем суть исследования

Ученые изучали влияние физической активности на мозг, анализируя данные нескольких сотен участников. Выяснилось, что люди, ведущие активный образ жизни, имели более низкий уровень тау-белков и амилоидов — соединений, связанных с развитием болезни Альцгеймера. Более того, у физически активных участников отмечались лучшие результаты в тестах на память и когнитивные способности.

"Наши данные показывают, что регулярные упражнения могут играть ключевую роль в защите мозга и снижении риска деменции", — отмечает один из авторов исследования.

Как упражнения помогают мозгу

Физическая активность положительно влияет на здоровье мозга сразу по нескольким направлениям:

Улучшает кровообращение : кислород и питательные вещества лучше поступают в мозг.

: кислород и питательные вещества лучше поступают в мозг. Стимулирует выработку нейромедиаторов : улучшается память и способность к обучению.

: улучшается память и способность к обучению. Снижает уровень воспаления : хронические воспалительные процессы могут ускорять развитие деменции.

: хронические воспалительные процессы могут ускорять развитие деменции. Снижает стресс: регулярные тренировки уменьшают уровень кортизола, который негативно влияет на нейроны.

Какие упражнения наиболее эффективны

Исследователи отмечают, что любые формы физической активности приносят пользу, но особенно эффективны:

Аэробные нагрузки : ходьба, бег, плавание, танцы.

: ходьба, бег, плавание, танцы. Силовые тренировки : умеренные нагрузки с весом помогают поддерживать здоровье сосудов.

: умеренные нагрузки с весом помогают поддерживать здоровье сосудов. Йога и растяжка: улучшают баланс, координацию и помогают снизить уровень стресса.

Эксперты рекомендуют уделять физической активности не менее 150 минут в неделю, чтобы максимально снизить риски.

Стоит ли считать это панацеей

Важно понимать, что физическая активность — лишь один из факторов, влияющих на риск деменции. Генетика, питание, уровень стресса и качество сна тоже играют ключевую роль. Однако регулярные упражнения — доступный и доказанный способ поддерживать здоровье мозга на долгие годы.

Уточнения

Ало́ис Альцге́ймер (нем. Alois Alzheimer, более точное произношение Альцха́ймер; 14 июня 1864, Марктбрайт, Германия — 19 декабря 1915, Бреслау, Германия) — немецкий психиатр и невролог, автор множества статей по таким проблемам, как алкогольный психоз, шизофрения, эпилепсия, сифилис мозга, хорея Хантингтона, артериосклеротическая атрофия мозга (1894), пресенильный психоз (1907).

