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Просыпаюсь с идеальными локонами: секрет безупречной укладки

2:39
Здоровье » Красота

Прежде чем погружаться в стиль и уход за собой, важно выстроить удобный график, который оставит время на заботу о себе. Работая из дома, легко проспать до самого начала рабочего дня или задержаться за ноутбуком до глубокой ночи.

Девушка укладывает волосы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка укладывает волосы

Простой лайфхак: установите напоминания на 7:00 (подъём), 10:00 (начало работы) и 18:00 (окончание рабочего дня). Это поможет вам не забывать о важных ритуалах и находить баланс между работой и отдыхом.

Совет: Этот метод отлично подходит и для других задач — например, для стирки, готовки или походов по делам.

1. Спите с накладным бигуди для идеальных локонов

Хотите просыпаться с роскошными волнами, не тратя время на укладку? Попробуйте ночной метод с мягким бигуди — просто оберните влажные пряди вокруг валика и закрепите резинками.

2. Начните день с полезного смузи

Если замечаете, что до обеда не съели ни крошки, попробуйте заранее замораживать порции фруктов и овощей в специальных пакетах. Так вам останется только закинуть их в блендер.

3. Экспресс-блендер для занятых утра

Вечно торопитесь? Портативный блендер поможет приготовить питательный напиток прямо на ходу — просто добавьте ингредиенты и нажмите кнопку.

4. Удаляйте шерсть с одежды за секунды

Если у вас дома пушистый питомец, вам нужен мощный очиститель для одежды и мебели. Этот инструмент мгновенно собирает шерсть, оставляя вещи идеально чистыми.

5. Быстрая свежесть для волос

Не успеваете помыть голову? Сухой шампунь с биотином и чёрным женьшенем спасёт ситуацию. Просто нанесите пудру и слегка вмассируйте.

6. Универсальный топ для любого случая

Этот укороченный топ идеален для дома, спорта и прогулок. Материал невероятно мягкий, а посадка удобная.

7. Быстрая зарядка энергией

У вас есть 20 минут на обед? Добавьте лёгкую тренировку в своё расписание. Всего несколько упражнений без оборудования — и вы почувствуете прилив сил.

8. Ходьба во время работы

Если хотите больше двигаться, попробуйте беговую дорожку для рабочего стола. Она поможет вам набирать шаги, не отвлекаясь от задач.

9. Защита мебели и порядок на столе

Водонепроницаемый коврик для стола предотвратит появление пятен и придаст рабочему месту аккуратный вид.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Николаев Николай
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