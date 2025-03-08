Просыпаюсь с идеальными локонами: секрет безупречной укладки

Прежде чем погружаться в стиль и уход за собой, важно выстроить удобный график, который оставит время на заботу о себе. Работая из дома, легко проспать до самого начала рабочего дня или задержаться за ноутбуком до глубокой ночи.
Простой лайфхак: установите напоминания на 7:00 (подъём), 10:00 (начало работы) и 18:00 (окончание рабочего дня). Это поможет вам не забывать о важных ритуалах и находить баланс между работой и отдыхом.
Совет: Этот метод отлично подходит и для других задач — например, для стирки, готовки или походов по делам.
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