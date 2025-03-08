Оливковое масло против диабета: ученые раскрыли скрытые механизмы

Может ли оливковое масло повлиять на наши гены? Исследования показывают, что особенно экстра-девственное оливковое масло играет ключевую роль в регулировании генов, связанных с развитием диабета 2 типа. Биологически активные соединения в его составе повышают чувствительность к инсулину, уменьшают воспаление и защищают клетки поджелудочной железы. Однако ученые подчеркивают, что для точных рекомендаций по его употреблению необходимы дополнительные клинические исследования.
Группа ученых из Университета сельскохозяйственных наук и ветеринарии Клуж-Напока (Румыния) совместно с исследователями из Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль) изучили, как оливковое масло влияет на гены, участвующие в развитии диабета 2 типа (СД2). Их работа раскрывает молекулярные механизмы, благодаря которым активные соединения масла могут снижать инсулинорезистентность, подавлять воспаление и защищать поджелудочную железу.
Диабет 2 типа — это сложное метаболическое заболевание, которое сопровождается инсулинорезистентностью и дисфункцией бета-клеток поджелудочной железы, приводя к хронически повышенному уровню сахара в крови. В этом контексте экстра-девственное оливковое масло уже давно признано полезным для метаболического здоровья и профилактики хронических болезней.
Ученые выделили несколько механизмов, через которые масло влияет на организм:
Несмотря на впечатляющие результаты, ученые отмечают ряд проблем, которые необходимо учитывать:
Эксперты подчеркивают важность междисциплинарного подхода, объединяющего генетику, протеомику и метаболические данные. Такой анализ поможет точнее определить реальную пользу оливкового масла и его влияние на диабет 2 типа.
Оли́вковое ма́сло — растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea).
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