Оливковое масло против диабета: ученые раскрыли скрытые механизмы

3:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Может ли оливковое масло повлиять на наши гены? Исследования показывают, что особенно экстра-девственное оливковое масло играет ключевую роль в регулировании генов, связанных с развитием диабета 2 типа. Биологически активные соединения в его составе повышают чувствительность к инсулину, уменьшают воспаление и защищают клетки поджелудочной железы. Однако ученые подчеркивают, что для точных рекомендаций по его употреблению необходимы дополнительные клинические исследования.

Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оливковое масло

Как работает оливковое масло

Группа ученых из Университета сельскохозяйственных наук и ветеринарии Клуж-Напока (Румыния) совместно с исследователями из Еврейского университета в Иерусалиме (Израиль) изучили, как оливковое масло влияет на гены, участвующие в развитии диабета 2 типа (СД2). Их работа раскрывает молекулярные механизмы, благодаря которым активные соединения масла могут снижать инсулинорезистентность, подавлять воспаление и защищать поджелудочную железу.

Основные проблемы диабета 2 типа

Диабет 2 типа — это сложное метаболическое заболевание, которое сопровождается инсулинорезистентностью и дисфункцией бета-клеток поджелудочной железы, приводя к хронически повышенному уровню сахара в крови. В этом контексте экстра-девственное оливковое масло уже давно признано полезным для метаболического здоровья и профилактики хронических болезней.

Доказанная польза оливкового масла

Ученые выделили несколько механизмов, через которые масло влияет на организм:

Улучшение работы инсулина — активные соединения улучшают клеточное поглощение глюкозы.

— активные соединения улучшают клеточное поглощение глюкозы. Регуляция жирового обмена — олеиновая кислота и полифенолы помогают сжигать жир и снижают его отложение в области живота.

— олеиновая кислота и полифенолы помогают сжигать жир и снижают его отложение в области живота. Снижение окислительного стресса — уменьшается выработка активных форм кислорода, защищая клетки поджелудочной железы.

— уменьшается выработка активных форм кислорода, защищая клетки поджелудочной железы. Подавление воспалительных процессов — блокируется воспалительный путь NF-κB, уменьшается уровень провоспалительных цитокинов.

— блокируется воспалительный путь NF-κB, уменьшается уровень провоспалительных цитокинов. Защита бета-клеток — снижается их повреждение, сохраняется выработка инсулина.

Оставшиеся вопросы и ограничения исследований

Несмотря на впечатляющие результаты, ученые отмечают ряд проблем, которые необходимо учитывать:

Отсутствие долгосрочных клинических испытаний — большинство данных основаны на краткосрочных наблюдениях.

— большинство данных основаны на краткосрочных наблюдениях. Различная биодоступность — необходимо изучить, как разные организмы усваивают активные компоненты масла.

— необходимо изучить, как разные организмы усваивают активные компоненты масла. Индивидуальные особенности — генетика, состояние здоровья и кишечная микрофлора могут влиять на эффективность масла.

— генетика, состояние здоровья и кишечная микрофлора могут влиять на эффективность масла. Реальные условия питания — требуется больше исследований в рамках средиземноморского рациона.

Будущее исследований

Эксперты подчеркивают важность междисциплинарного подхода, объединяющего генетику, протеомику и метаболические данные. Такой анализ поможет точнее определить реальную пользу оливкового масла и его влияние на диабет 2 типа.

Уточнения

Оли́вковое ма́сло — растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea).

