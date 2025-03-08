Йогурт против рака: простая привычка, которая может спасти вашу жизнь

2:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Можно ли снизить риск рака кишечника с помощью простого изменения в питании? Согласно свежему исследованию Гарвардского университета, регулярное употребление йогурта может играть ключевую роль в защите от этого заболевания.

Фото: Wikipedia by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Йогурт

Что показало исследование

Ученые из Mass General Brigham проанализировали данные более 150 000 человек, наблюдаемых в течение 30 лет. Выяснилось, что у тех, кто ел йогурт два раза в неделю или чаще, вероятность развития некоторых видов рака кишечника была значительно ниже.

"Йогурт помогает поддерживать здоровый микробиом организма", — объясняет один из авторов исследования, доктор Томотака Угаи.

Как йогурт защищает кишечник

Особенно выражена была связь между потреблением йогурта и сниженным риском рака правой части толстого кишечника (проксимального отдела). Этот тип заболевания считается более агрессивным и часто имеет худший прогноз по сравнению с раком левой стороны (дистального отдела).

Доктор Угаи отмечает, что содержащиеся в йогурте бактерии, такие как Bifidobacterium, способствуют здоровому балансу кишечной флоры. Это укрепляет барьерные функции кишечника, препятствует воспалению и, следовательно, снижает вероятность развития злокачественных опухолей.

Не только профилактика рака

Эти результаты подтверждают более ранние исследования, связывающие йогурт с пользой для кишечника. Доктор Крис Даман, гастроэнтеролог и профессор Вашингтонского университета, также подчеркивает: микробиом играет ключевую роль не только в профилактике рака, но и в поддержании общего здоровья организма.

Помимо защиты от рака кишечника, йогурт связан с:

Снижением риска диабета 2 типа

Укреплением костей и профилактикой остеопороза

Продлением жизни за счет снижения вероятности сердечно-сосудистых заболеваний

Таким образом, включение йогурта в рацион — простой шаг к укреплению здоровья и долголетию.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus.

