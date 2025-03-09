Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты советского жилья: какие квартиры служат веками, а какие – рассыпаются
Туркменистан готов открыть газовый кран Европе
Тонкие волосы? Вот секреты, которые сделают их пышными и густыми
Похудеть к лету за 15 минут в день: миф или реальность?
Панорамная крыша зимой: вечная мерзлота или не такая уж большая проблема
Как сделать сад идеальным без лишней работы: ленивая шпаргалка на март
Осторожно, цитрусовые: как кошка чуть не потеряла девять жизней из-за обычного апельсина
Легенды Дикого Запада: мистические истории и ковбойские приключения в сердце Аризоны
За уши не оттащишь: готовим торт Наполеон как в детстве

Фолиевая кислота: как маленький витамин помогает предотвратить серьезные проблемы

2:23
Здоровье

Фолиевая кислота (или витамин B9) — это тот самый незаметный «герой», который поддерживает баланс в нашем организме. Работая за кулисами, она помогает клеткам делиться и обновляться, благодаря чему поддерживается нормальное функционирование нашей крови, нервной системы и многих других органов.

витамин д
Фото: pxhere
витамин д

Роль фолиевой кислоты в нашем организме

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), фолиевая кислота помогает создавать новые клетки, включая те, которые образуют кровь, кожу, волосы и ногти.

Ее значение особенно велико во время беременности. Ведь именно она отвечает за правильное развитие нервной трубки, из которой формируются мозг и позвоночник будущего ребенка.

Когда и в каком количестве принимать фолиевую кислоту?

Поскольку дефицит фолиевой кислоты может привести к серьезным последствиям, как, например, дефекты нервной трубки (анэнцефалия или расщепление позвоночника), очень важно начать ее прием на ранних стадиях беременности. CDC рекомендует всем женщинам, которые могут забеременеть, принимать 400 мкг фолиевой кислоты ежедневно.

Но важность этого витамина не ограничивается только беременностью. Он необходим и для поддержания общего состояния здоровья, поскольку помогает организму обновлять клетки, а также справляться с усталостью и слабостью, вызванными анемией.

Источники фолиевой кислоты

Природа подарила нам богатые источники фолиевой кислоты. Это зеленые листовые овощи, такие как шпинат и брокколи, фасоль, цитрусовые и обогащенные злаки. Однако если вы не получаете достаточно витамина из пищи, можно обратиться к добавкам. Но перед этим стоит проконсультироваться с врачом, чтобы подобрать правильную дозировку.

Фолиевая кислота и здоровье

Поддержание нормального уровня фолиевой кислоты связано с множеством полезных эффектов: от предотвращения дефектов нервной трубки до защиты от возрастной потери зрения и риска сердечных заболеваний.

Инвестируя в здоровье с помощью фолиевой кислоты, вы обеспечиваете своему организму помощь в клеточной регенерации и поддержании сердца в тонусе.

Уточнения

Фо́лиевая кислота́ (лат. acidum folicum; от лат. folium — «лист». Син.: птероилмоноглутаминовая кислота) — водорастворимый витамин, необходимый для роста и развития кровеносной и иммунной систем.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Садоводство, цветоводство
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок Аудио 
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Садоводство, цветоводство
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех Аудио 
Возраст не шутки: подруга Петросяна рассказала о его состоянии перед госпитализацией
Российский шоу-бизнес
Возраст не шутки: подруга Петросяна рассказала о его состоянии перед госпитализацией Аудио 
Популярное
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро

Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.

Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Сводка с фронта: в Судже отбита пресловутая Пятёрочка, Сырский, потеряв Курскую область, потеряет голову Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Последние материалы
Секреты советского жилья: какие квартиры служат веками, а какие – рассыпаются
Туркменистан готов открыть газовый кран Европе
Тонкие волосы? Вот секреты, которые сделают их пышными и густыми
Сводка с фронта: в Судже отбита пресловутая Пятёрочка, Сырский, потеряв Курскую область, потеряет голову
Похудеть к лету за 15 минут в день: миф или реальность?
Панорамная крыша зимой: вечная мерзлота или не такая уж большая проблема
Фолиевая кислота: как маленький витамин помогает предотвратить серьезные проблемы
Как сделать сад идеальным без лишней работы: ленивая шпаргалка на март
Осторожно, цитрусовые: как кошка чуть не потеряла девять жизней из-за обычного апельсина
Легенды Дикого Запада: мистические истории и ковбойские приключения в сердце Аризоны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.