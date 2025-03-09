Фолиевая кислота: как маленький витамин помогает предотвратить серьезные проблемы

2:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Фолиевая кислота (или витамин B9) — это тот самый незаметный «герой», который поддерживает баланс в нашем организме. Работая за кулисами, она помогает клеткам делиться и обновляться, благодаря чему поддерживается нормальное функционирование нашей крови, нервной системы и многих других органов.

Фото: pxhere витамин д

Роль фолиевой кислоты в нашем организме

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), фолиевая кислота помогает создавать новые клетки, включая те, которые образуют кровь, кожу, волосы и ногти.

Ее значение особенно велико во время беременности. Ведь именно она отвечает за правильное развитие нервной трубки, из которой формируются мозг и позвоночник будущего ребенка.

Когда и в каком количестве принимать фолиевую кислоту?

Поскольку дефицит фолиевой кислоты может привести к серьезным последствиям, как, например, дефекты нервной трубки (анэнцефалия или расщепление позвоночника), очень важно начать ее прием на ранних стадиях беременности. CDC рекомендует всем женщинам, которые могут забеременеть, принимать 400 мкг фолиевой кислоты ежедневно.

Но важность этого витамина не ограничивается только беременностью. Он необходим и для поддержания общего состояния здоровья, поскольку помогает организму обновлять клетки, а также справляться с усталостью и слабостью, вызванными анемией.

Источники фолиевой кислоты

Природа подарила нам богатые источники фолиевой кислоты. Это зеленые листовые овощи, такие как шпинат и брокколи, фасоль, цитрусовые и обогащенные злаки. Однако если вы не получаете достаточно витамина из пищи, можно обратиться к добавкам. Но перед этим стоит проконсультироваться с врачом, чтобы подобрать правильную дозировку.

Фолиевая кислота и здоровье

Поддержание нормального уровня фолиевой кислоты связано с множеством полезных эффектов: от предотвращения дефектов нервной трубки до защиты от возрастной потери зрения и риска сердечных заболеваний.

Инвестируя в здоровье с помощью фолиевой кислоты, вы обеспечиваете своему организму помощь в клеточной регенерации и поддержании сердца в тонусе.

Уточнения

Фо́лиевая кислота́ (лат. acidum folicum; от лат. folium — «лист». Син.: птероилмоноглутаминовая кислота) — водорастворимый витамин, необходимый для роста и развития кровеносной и иммунной систем.

