Щитовидка: почему даже мелкие стрессы могут стать причиной больших бед

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2:05
Здоровье

Щитовидная железа - ключевая составляющая в организме человека, регулирующая множество жизненно важных функций. Когда ее работа нарушается, это может повлиять на общее состояние здоровья и качество жизни.

Усталость
Фото: commons.wikimedia.org by D. Sharon Pruitt, owner of Pink Sherbet Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Усталость

Актриса Витория Страда, недавно принятая на роль в популярном сериале BBB 25, поделилась личным опытом, столкнувшись с проблемами со щитовидной железой, и подчеркнула, насколько важна ранняя диагностика и своевременное лечение этого органа.

Проблемы с функцией щитовидной железы могут вызывать беспокойство, но они являются важным сигналом для предотвращения более серьезных заболеваний. Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые регулируют обмен веществ, психическое состояние и даже частоту сердечных сокращений. Понимание того, как она работает, и факторов, которые могут повлиять на ее здоровье, критически важно для поддержания нормального самочувствия.

Что влияет на нарушение работы щитовидной железы?

Нарушение функции щитовидной железы может быть вызвано множеством факторов. Среди основных причин — стресс, неправильное питание и генетическая предрасположенность.

Хронический стресс, например, повышает уровень кортизола в организме, что мешает нормальному функционированию щитовидной железы и нарушает преобразование гормонов Т4 и Т3. Это, в свою очередь, может проявляться такими симптомами, как хроническая усталость, набор веса и депрессия.

Питание также играет важную роль. Недостаток йода — ключевого элемента для нормальной работы щитовидной железы — может вызвать увеличение ее размера и развитие гипотиреоза. Для поддержания здоровья железы рекомендуется включать в рацион продукты, богатые йодом, такие как:

  • йодированная соль
  • рыба и морепродукты

Также стоит учитывать, что определенные лекарства, такие как амиодарон и литий, могут угнетать работу щитовидной железы.

Уточнения

Щитови́дная железа́ (лат. glandula thyr(e)oidea) — эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодосодержащие гормоны (йодтиронины), участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом — тироксин (тетрайодтиронин, T4) и трийодтиронин (T3).

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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