Зубной налёт исчезнет навсегда: вот что нужно делать всего 2 раза в неделю — стоматологи раскрыли секрет

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для здоровья и красоты зубов необходимы два ключевых элемента: регулярная чистка зубов и регулярные визиты к стоматологу. Однако даже при соблюдении этих правил могут возникнуть проблемы с зубным налетом или камнем. В таких случаях можно воспользоваться проверенным домашним средством.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вода с лимоном

Полоскание рта лимонной водой: натуральный метод борьбы с налетом

Зубной налет образуется каждый день и, если его не удалять, может затвердеть и превратиться в зубной камень. Для предотвращения этого процесса часто рекомендуют использовать лимонную воду. Она считается натуральным ополаскивателем для полости рта и помогает уменьшить налет, пишет чешское издание Kondice.cz.

Как правильно полоскать рот лимонной водой?

Для безопасного и эффективного полоскания следуйте рекомендациям:

Смешайте сок половины лимона со стаканом воды.

Полоскайте рот не более 20-30 секунд.

Тщательно прополощите рот чистой водой для нейтрализации кислотности.

Используйте этот метод не чаще двух раз в неделю.

Меры предосторожности

Несмотря на положительные отзывы, чрезмерное использование лимонной воды может быть вредным. Лимонная кислота, при частом применении, может разрушить зубную эмаль. Поэтому людям с чувствительными зубами или тем, кто часто использует абразивные зубные пасты, стоит проконсультироваться со стоматологом перед использованием этого метода.

Научные исследования

Эффективность полоскания рта лимонной водой была подтверждена исследованиями. В одном из них участвовали ученики пятого класса, которые полоскали рот водой с содержанием лимонной кислоты 10%. В результате у них наблюдалось значительное снижение индекса засоренности, что свидетельствует о меньшей степени загрязнения зубов налетом. Кроме того, pH слюны у детей, использовавших лимонную воду, повысился с 4,6 до 6,8, что способствует укреплению эмали.

Лимонная вода может быть эффективным средством для уменьшения зубного налета и регулирования pH слюны. Однако, чтобы избежать повреждения зубной эмали, важно использовать ее умеренно и не чаще двух раз в неделю.

Для профилактики зубного камня и поддержания здоровья зубов необходимо регулярно чистить их, уделять внимание межзубным промежуткам и регулярно посещать стоматолога.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).



Зубной налёт (иногда используется термин «зубная бляшка» как дословный перевод с аналогичного английского термина) — скопление бактерий в виде плёнки, образующееся на зубах (в том числе и здорового человека).

