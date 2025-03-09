Недостаток веса у пожилых людей грозит слабоумием: врач объяснила, при чём тут мышцы

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт, диетолог и эксперт проекта Деменция. net Эльвира Фесенко рассказала, что недостаточный вес у людей старше 65 лет может быть связан с атрофией мозга и повышением риска деменции. Однако речь идет именно о дефиците мышечной ткани.

Фото: freepik йога для пожилых

С возрастом тело человека претерпевает изменения: мышечная масса уменьшается, а жировая — увеличивается. Вес при этом может оставаться прежним, что называется саркопенией. Это состояние часто остается незамеченным, так как люди могут иметь нормальный или даже избыточный вес. Саркопения затрудняет диагностику, но в то же время нарушает обмен веществ и ухудшает работу нейронов.

Мышцы являются основным потребителем глюкозы. При их недостатке может возникнуть дисфункция метаболизма глюкозы, что связано с нейродегенерацией. Кроме того, слабость мышц ограничивает физическую активность, ухудшая когнитивные функции, пишет Газета.Ru.

Саркопения связана не только с подвижностью, но и с питанием. Если пожилой человек потребляет мало белка, мозг не получает достаточно аминокислот для синтеза нейромедиаторов.

"Поэтому важнее следить не за цифрами на весах, а за тем, чтобы в рационе было достаточно белка, воды и витаминов, а в жизни — движения и эмоций", — добавила врач.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.



Расстро́йство интелле́кта (от лат. intellectus «понимание, познание»), арх. слабоу́мие — психиатрический интеллектуально-мнестический синдром; врождённое (у́мственная отста́лость) или приобретённое (деме́нция) поражение интеллекта.

