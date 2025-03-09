Страх ошибки и вечный стресс: чем опасен перфекционизм в работе и личной жизни

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Перфекционизм, хоть и присущ многим людям в той или иной степени, может стать причиной множества проблем в различных сферах жизни. Психолог Евгения Бородина отметила, что стремление к идеалу, которое невозможно достичь, часто приводит к негативным последствиям.

Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина в офисе

Эксперт объяснила, что перфекционизм часто проявляется у людей, находящихся под социальным давлением. Высокая конкуренция в учебе, карьере и влияние социальных сетей, моды и трендов побуждают людей постоянно сравнивать себя с окружающими и стремиться к совершенству.

Перфекционисты предъявляют к себе и другим крайне высокие требования. Они склонны к постоянной критике, что приводит к сосредоточению на недостатках, вместо того чтобы хвалить себя и принимать положительные оценки. Это также распространяется на тех, кто работает вместе с ними: перфекционисты не хвалят, а ищут ошибки, сообщает Газета.Ru.

Страх ошибиться и получить негативную оценку — типичные страхи перфекционистов. Эти страхи могут привести к откладыванию дел, стрессу и тревоге при необходимости показать результаты работы. Любая ошибка или критика сильно бьют по самооценке, что может привести к утрате веры в свои способности и избеганию деятельности.

В отношениях перфекционисты ищут "идеального" партнера или стремятся к созданию "идеальных" отношений. Однако в реальности идеальных людей не существует, и каждый человек имеет свои эмоции и настроения. Ожидания перфекционистов приводят к конфликтам, недоверию и снижению самооценки у партнеров.

Перфекционистам трудно идти на компромисс, так как это часто означает для них отход от идеала. Это создает проблемы в отношениях и может привести к одиночеству.

"У перфекциониста завышенные стандарты, на которые он ориентируется. Это мешает ему ставить реалистичные цели и получать радость от процесса и достигаемых результатов. В итоге перфекционист вынужден находиться в постоянном стрессе", — сказала Бородина.

Несмотря на это, перфекционисты могут достигать значительных результатов, хотя и не испытывают при этом положительных эмоций. Их достижения часто сопровождаются эмоциональным и физическим истощением, заметила психолог.

Уточнения

Перфекциони́зм в психологии — убеждение, что идеал может и должен быть достигнут; что несовершенный результат работы не имеет права на существование.

