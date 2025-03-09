Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Косметика, которая вам вредит: неожиданные последствия макияжа, о которых молчат
ВС РФ в Курской области взяли под контроль промзону на окраине Суджи
Не делать этого! Вбивание кола сразу после посадки — как поставить под угрозу корни дерева
Привычка, которая кажется безобидной, но мешает вашему телу сжигать жир ночью
Как сделать оладьи невероятно пышными? Секрет, о котором мало кто знает
Тренировки без последствий: как правильно дышать и пить воду, чтобы не навредить организму
Мистические метки на шинах: почему водители боятся цветных полос
Этот остров признан самым красивым в мире — и он находится намного ближе, чем вы думаете
За кулисами Кремля: Аллегрова чуть не обматерила журналистов перед концертом

Страх ошибки и вечный стресс: чем опасен перфекционизм в работе и личной жизни

2:29
Здоровье

Перфекционизм, хоть и присущ многим людям в той или иной степени, может стать причиной множества проблем в различных сферах жизни. Психолог Евгения Бородина отметила, что стремление к идеалу, которое невозможно достичь, часто приводит к негативным последствиям.

Мужчина в офисе
Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина в офисе

Эксперт объяснила, что перфекционизм часто проявляется у людей, находящихся под социальным давлением. Высокая конкуренция в учебе, карьере и влияние социальных сетей, моды и трендов побуждают людей постоянно сравнивать себя с окружающими и стремиться к совершенству.

Перфекционисты предъявляют к себе и другим крайне высокие требования. Они склонны к постоянной критике, что приводит к сосредоточению на недостатках, вместо того чтобы хвалить себя и принимать положительные оценки. Это также распространяется на тех, кто работает вместе с ними: перфекционисты не хвалят, а ищут ошибки, сообщает Газета.Ru.

Страх ошибиться и получить негативную оценку — типичные страхи перфекционистов. Эти страхи могут привести к откладыванию дел, стрессу и тревоге при необходимости показать результаты работы. Любая ошибка или критика сильно бьют по самооценке, что может привести к утрате веры в свои способности и избеганию деятельности.

В отношениях перфекционисты ищут "идеального" партнера или стремятся к созданию "идеальных" отношений. Однако в реальности идеальных людей не существует, и каждый человек имеет свои эмоции и настроения. Ожидания перфекционистов приводят к конфликтам, недоверию и снижению самооценки у партнеров.

Перфекционистам трудно идти на компромисс, так как это часто означает для них отход от идеала. Это создает проблемы в отношениях и может привести к одиночеству.

"У перфекциониста завышенные стандарты, на которые он ориентируется. Это мешает ему ставить реалистичные цели и получать радость от процесса и достигаемых результатов. В итоге перфекционист вынужден находиться в постоянном стрессе", — сказала Бородина.

Несмотря на это, перфекционисты могут достигать значительных результатов, хотя и не испытывают при этом положительных эмоций. Их достижения часто сопровождаются эмоциональным и физическим истощением, заметила психолог.

Уточнения

Перфекциони́зм в психологии — убеждение, что идеал может и должен быть достигнут; что несовершенный результат работы не имеет права на существование.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Обсудить
Сейчас читают
И так проходит её жизнь: Шаляпин рассказал, чем жертвует Анна Asti ради славы
Российский шоу-бизнес
И так проходит её жизнь: Шаляпин рассказал, чем жертвует Анна Asti ради славы Аудио 
Веток много, а яблок мало? Видимо, пора навести порядок
Садоводство, цветоводство
Веток много, а яблок мало? Видимо, пора навести порядок Аудио 
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года
Шоу-бизнес
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года Аудио 
Популярное
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро

Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.

Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Какие школьные предметы были только в СССР Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Вещи меняли место, окна открывались сами: что творилось на свадьбе Чумакова и Ковальчук
Вещи меняли место, окна открывались сами: что творилось на свадьбе Чумакова и Ковальчук
Последние материалы
Привычка, которая кажется безобидной, но мешает вашему телу сжигать жир ночью
Как сделать оладьи невероятно пышными? Секрет, о котором мало кто знает
Тренировки без последствий: как правильно дышать и пить воду, чтобы не навредить организму
Мистические метки на шинах: почему водители боятся цветных полос
Этот остров признан самым красивым в мире — и он находится намного ближе, чем вы думаете
За кулисами Кремля: Аллегрова чуть не обматерила журналистов перед концертом
Несырьевой экспорт столицы взлетел на 85%: Москва укрепляет отношения с Вьетнамом
Страх ошибки и вечный стресс: чем опасен перфекционизм в работе и личной жизни
5 вещей, которые точно мешают вашему дому дышать: пора расставаться
Пальмитиновая кислота в косметике: полезный компонент или враг вашей кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.