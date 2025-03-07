Как еда влияет на ваш кишечник? Ошибки, которые разрушают микробиоту

2:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В последние годы учёные всё чаще говорят о влиянии кишечной микробиоты на организм. Миллиарды бактерий, живущих в кишечнике, участвуют в процессах пищеварения, укрепляют иммунитет и даже влияют на старение. Более того, их баланс может оказывать воздействие на работу мозга. Но как поддерживать микробиоту в здоровом состоянии, и какое питание ей подходит?

Фото: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Полезные продукты

Что такое кишечная микробиота?

"Кишечная микробиота — это совокупность полезных бактерий, которые живут в нашем кишечнике и способствуют здоровью", — объясняет гастроэнтеролог Кристиан Ламбиаз.

Она выполняет сразу несколько функций:

Участвует в пищеварении .

. Защищает от патогенов , производя естественные антибиотики.

, производя естественные антибиотики. Регулирует иммунитет .

. Синтезирует витамины и выделяет такие вещества, как дофамин и серотонин, которые влияют на кишечную моторику.

Когда микробиота находится в дисбалансе, это может привести к нарушениям в работе организма, включая проблемы с пищеварением и иммунитетом.

Как питание влияет на микробиоту?

Рацион питания — один из главных факторов, влияющих на баланс кишечной флоры.

Что полезно для микробиоты:

Продукты с высоким содержанием клетчатки: овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты.

Средиземноморская диета, богатая сложными углеводами и растительной пищей.

Что вредит микробиоте:

Западный тип питания с избытком насыщенных жиров, рафинированного сахара и животного белка.

Дефицит клетчатки, что снижает разнообразие полезных бактерий.

Дополнительно: пробиотики и пребиотики

Пробиотики — это живые бактерии, которые могут восстанавливать баланс кишечной микробиоты. Пребиотики — это питательные вещества, способствующие росту полезных микроорганизмов. Однако, как подчёркивают специалисты, наука пока не даёт точных рекомендаций по их применению, и выбирать их лучше под контролем врача.

Чтобы поддерживать микробиоту в порядке, важен комплексный подход: сбалансированное питание, активный образ жизни и снижение уровня стресса.

Уточнения

Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.

