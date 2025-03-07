Как еда влияет на ваш кишечник? Ошибки, которые разрушают микробиоту

В последние годы учёные всё чаще говорят о влиянии кишечной микробиоты на организм. Миллиарды бактерий, живущих в кишечнике, участвуют в процессах пищеварения, укрепляют иммунитет и даже влияют на старение. Более того, их баланс может оказывать воздействие на работу мозга. Но как поддерживать микробиоту в здоровом состоянии, и какое питание ей подходит?
"Кишечная микробиота — это совокупность полезных бактерий, которые живут в нашем кишечнике и способствуют здоровью", — объясняет гастроэнтеролог Кристиан Ламбиаз.
Она выполняет сразу несколько функций:
Когда микробиота находится в дисбалансе, это может привести к нарушениям в работе организма, включая проблемы с пищеварением и иммунитетом.
Рацион питания — один из главных факторов, влияющих на баланс кишечной флоры.
Что полезно для микробиоты:
Что вредит микробиоте:
Пробиотики — это живые бактерии, которые могут восстанавливать баланс кишечной микробиоты. Пребиотики — это питательные вещества, способствующие росту полезных микроорганизмов. Однако, как подчёркивают специалисты, наука пока не даёт точных рекомендаций по их применению, и выбирать их лучше под контролем врача.
Чтобы поддерживать микробиоту в порядке, важен комплексный подход: сбалансированное питание, активный образ жизни и снижение уровня стресса.
Кише́чник (лат. intestinum) — орган пищеварения и выделения позвоночных животных, включая человека. Находится в брюшной полости.
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