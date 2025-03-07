Болезни интеллекта: почему высокий IQ может ослабить здоровье

Оказывается, высокий интеллект может быть не только преимуществом, но и фактором риска для здоровья. Исследования показывают, что люди с развитым умом чаще сталкиваются с рядом заболеваний, как психических, так и физических.
Обладатели высокого IQ чаще страдают от психических расстройств, среди которых:
Считается, что это связано с повышенной чувствительностью к стрессу и склонностью к излишнему анализу.
Но и физическое здоровье у интеллектуалов может страдать. Врачи отмечают, что у людей с высоким интеллектом чаще диагностируют:
Есть предположение, что это связано с гиперактивностью иммунной системы.
Несмотря на все плюсы высокого интеллекта, важно учитывать риски, связанные с ним. Чрезмерная умственная активность может приводить к стрессу и, как следствие, ослаблять организм.
Чтобы минимизировать влияние этих факторов, важно:
Развитый ум — это дар, но чтобы он не стал причиной проблем, важно заботиться о себе.
Интелле́кт (от лат. intellectus «восприятие»; «разуме́ние», «понимание»; «понятие», «рассу́док») или ум — качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой.
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