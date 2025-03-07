Паралич, менингит, инвалидность: этот крошечный паразит может сломать вашу жизнь одним укусом

С приходом весны в Московской области возросла активность иксодовых клещей — они могут быть переносчиками опасного вируса клещевого энцефалита. В связи с этим Роспотребнадзор Подмосковья напомнил жителям региона о необходимости вакцинации, которая является единственным надёжным способом профилактики.
Официальное заявление ведомства:
"Клещевой энцефалит передаётся через укусы заражённых клещей и поражает нервную систему человека. Единственным эффективным способом профилактики остаётся вакцинация."
Клещевой энцефалит — это вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Инфекция может привести к серьёзным осложнениям — от менингита и судорог до паралича и инвалидности.
Без своевременного лечения вирус может привести к летальному исходу или оставить человека с тяжёлыми последствиями на всю жизнь.
Вакцинация — самый надёжный способ защиты!
По информации Роспотребнадзора, в Московской области прививки делают всем желающим, у кого нет медицинских противопоказаний.
Адреса медицинских учреждений, где можно пройти вакцинацию, опубликованы на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Важно: прививка делается заранее, до сезона активности клещей, поэтому лучшее время для вакцинации — ранняя весна.
Если вакцинация ещё не пройдена, следует соблюдать правила безопасности при прогулках в лесу или парках:
Если клещ оказался заражённым, возможно экстренное введение иммуноглобулина для предотвращения развития заболевания.
Весной и летом риск укусов клещей значительно возрастает, но вакцинация и меры предосторожности помогут защитить здоровье.
Весной риск укусов клещей возрастает, но своевременная вакцинация, правильная защита и внимательное отношение к своему здоровью помогут избежать опасных последствий и наслаждаться тёплыми днями без угрозы для жизни,сообщает сайт "Вести Подмосковья".
Энцефали́т (лат. encephalitis "воспаление мозга") — группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга (суффикс "itis" указывает на воспалительный характер заболевания).
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