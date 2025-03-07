Паралич, менингит, инвалидность: этот крошечный паразит может сломать вашу жизнь одним укусом

4:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С приходом весны в Московской области возросла активность иксодовых клещей — они могут быть переносчиками опасного вируса клещевого энцефалита. В связи с этим Роспотребнадзор Подмосковья напомнил жителям региона о необходимости вакцинации, которая является единственным надёжным способом профилактики.

Фото: commons.wikimedia.org by xpda is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0 Клещ

Официальное заявление ведомства:

"Клещевой энцефалит передаётся через укусы заражённых клещей и поражает нервную систему человека. Единственным эффективным способом профилактики остаётся вакцинация."

Что такое клещевой энцефалит и чем он опасен

Клещевой энцефалит — это вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Инфекция может привести к серьёзным осложнениям — от менингита и судорог до паралича и инвалидности.

Как происходит заражение

Через укус инфицированного клеща.

При употреблении заражённого молока (особенно козьего).

В редких случаях — через контакт с заражённой кровью клеща.

Симптомы клещевого энцефалита

Высокая температура (до 39-40°C).

Сильные головные боли.

Тошнота, рвота.

Слабость в мышцах, нарушение координации.

Онемение конечностей, паралич.

Без своевременного лечения вирус может привести к летальному исходу или оставить человека с тяжёлыми последствиями на всю жизнь.

Где сделать прививку от клещевого энцефалита в Подмосковье

Вакцинация — самый надёжный способ защиты!

По информации Роспотребнадзора, в Московской области прививки делают всем желающим, у кого нет медицинских противопоказаний.

Адреса медицинских учреждений, где можно пройти вакцинацию, опубликованы на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Важно: прививка делается заранее, до сезона активности клещей, поэтому лучшее время для вакцинации — ранняя весна.

Как защитить себя от укусов клещей

Если вакцинация ещё не пройдена, следует соблюдать правила безопасности при прогулках в лесу или парках:

Одевайтесь правильно: носите светлую одежду с длинными рукавами, заправляйте брюки в носки.

носите светлую одежду с длинными рукавами, заправляйте брюки в носки. Используйте репелленты: специальные спреи от клещей помогают снизить риск укуса.

специальные спреи от клещей помогают снизить риск укуса. Проверяйте тело и одежду после возвращения с прогулки: клещи могут ползти по одежде до нескольких часов.

после возвращения с прогулки: клещи могут ползти по одежде до нескольких часов. Выбирайте безопасные места: избегайте высокой травы, кустарников, сырых лесных мест.

избегайте высокой травы, кустарников, сырых лесных мест. Обрабатывайте домашних животных: клещи могут переносить вирус и через питомцев.

Что делать, если вас укусил клещ

Действуйте быстро

Не давите и не выкручивайте клеща пальцами: используйте пинцет или специальное приспособление (продаётся в аптеке).

используйте пинцет или специальное приспособление (продаётся в аптеке). Обратитесь к врачу - клеща можно сдать на анализ, чтобы определить, заражён ли он вирусом.

- клеща можно сдать на анализ, чтобы определить, заражён ли он вирусом. Наблюдайте за своим состоянием - если через 7-10 дней появится температура, слабость, головные боли, срочно идите к инфекционисту.

Если клещ оказался заражённым, возможно экстренное введение иммуноглобулина для предотвращения развития заболевания.

Вывод: защита от клещевого энцефалита — это ответственность каждого

Весной и летом риск укусов клещей значительно возрастает, но вакцинация и меры предосторожности помогут защитить здоровье.

Пройдите прививку — это самый эффективный способ профилактики.

Одевайтесь правильно и используйте репелленты при прогулках на природе.

Проверяйте себя и своих близких после возвращения из леса.

При укусе — немедленно обратитесь к врачу.

Весной риск укусов клещей возрастает, но своевременная вакцинация, правильная защита и внимательное отношение к своему здоровью помогут избежать опасных последствий и наслаждаться тёплыми днями без угрозы для жизни,сообщает сайт "Вести Подмосковья".

Уточнения

Энцефали́т (лат. encephalitis "воспаление мозга") — группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга (суффикс "itis" указывает на воспалительный характер заболевания).

