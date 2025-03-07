Полгода невыносимой боли — и вот что врачи нашли внутри: история, от которой мурашки по коже

В Екатеринбурге урологи клинической больницы "РЖД-Медицина" провели успешную операцию по удалению крупного камня из мочеточника у 36-летней женщины. Размер камня был сопоставим с перепелиным яйцом, что делало ситуацию крайне болезненной и опасной.
Операция прошла по современному методу лазерного дробления, что позволило пациентке избежать сложного хирургического вмешательства и быстро восстановиться.
Женщина страдала от сильных болей и нарушения мочеиспускания в течение шести месяцев, но не обращалась к врачам, надеясь, что дискомфорт пройдёт сам по себе. Однако состояние только ухудшалось, и, когда боль стала невыносимой, пациентка наконец обратилась в "РЖД-Медицина".
Пациентка о своём лечении:
"Я долго терпела, надеясь, что боль пройдёт сама, но стало только хуже. Когда я обратилась в клинику, мне сразу предложили современный метод лечения. Я очень благодарна врачам за их профессионализм и заботу."
Для лечения мочекаменной болезни хирурги использовали метод лазерного дробления камней — современный и щадящий способ избавления от камней в мочеточнике.
Лазерное оборудование позволяет точечно воздействовать на камень, разбивая его на мельчайшие фрагменты. После этого крошечные частицы выходят естественным путём, не вызывая дискомфорта и болевых ощущений.
По словам врачей, женщина почувствовала облегчение уже в первые часы после операции, а полное восстановление заняло всего несколько дней.
Мочекаменная болезнь (уролитиаз) — одно из самых распространённых урологических заболеваний, связанное с образованием камней в почках, мочевом пузыре и мочеточнике.
Раньше такие операции проводились через открытый разрез, что требовало длительного восстановления. Сегодня лазерное дробление камней позволяет удалять их без разрезов и боли.
"Лазерный метод — это революция в урологии. Он позволяет эффективно удалять камни даже большого размера без сложных операций. Пациенты восстанавливаются в кратчайшие сроки."
Важно: если у вас уже был эпизод мочекаменной болезни, риск рецидива составляет 50%. Поэтому профилактика — ключевой фактор сохранения здоровья.
Операция, занявшая всего 40 минут, избавила пациентку от месяцев страданий и позволила быстро вернуться к нормальной жизни. Этот случай ещё раз доказывает, что современные технологии в медицине способны избавлять пациентов от сложных проблем максимально комфортно и безопасно.
Не терпите боль — своевременное обращение к врачу может предотвратить серьёзные осложнения и спасти вашу жизнь, сообщает сайт URA.RU.
Уроло́гия (от др.-греч. οὖρον - "моча" + др.-греч. λόγος - "учение, наука") — область клинической медицины, изучающая этиологию, патогенез, диагностику заболеваний органов мочевой системы, половой системы и других патологических процессов в забрюшинном пространстве и разрабатывающая методы их лечения и профилактики.
Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.