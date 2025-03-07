Полгода невыносимой боли — и вот что врачи нашли внутри: история, от которой мурашки по коже

4:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Екатеринбурге урологи клинической больницы "РЖД-Медицина" провели успешную операцию по удалению крупного камня из мочеточника у 36-летней женщины. Размер камня был сопоставим с перепелиным яйцом, что делало ситуацию крайне болезненной и опасной.

Фото: commons.wikimedia.org by John Asselin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Операция

Операция прошла по современному методу лазерного дробления, что позволило пациентке избежать сложного хирургического вмешательства и быстро восстановиться.

Полгода боли: как пациентка попала в больницу

Женщина страдала от сильных болей и нарушения мочеиспускания в течение шести месяцев, но не обращалась к врачам, надеясь, что дискомфорт пройдёт сам по себе. Однако состояние только ухудшалось, и, когда боль стала невыносимой, пациентка наконец обратилась в "РЖД-Медицина".

Пациентка о своём лечении:

"Я долго терпела, надеясь, что боль пройдёт сама, но стало только хуже. Когда я обратилась в клинику, мне сразу предложили современный метод лечения. Я очень благодарна врачам за их профессионализм и заботу."

Как проходила операция

Для лечения мочекаменной болезни хирурги использовали метод лазерного дробления камней — современный и щадящий способ избавления от камней в мочеточнике.

Преимущества лазерного метода

Высокая точность и эффективность.

Минимальный риск осложнений.

Отсутствие разрезов и долгой реабилитации.

Процедура занимает всего 40 минут.

Как это работает

Лазерное оборудование позволяет точечно воздействовать на камень, разбивая его на мельчайшие фрагменты. После этого крошечные частицы выходят естественным путём, не вызывая дискомфорта и болевых ощущений.

По словам врачей, женщина почувствовала облегчение уже в первые часы после операции, а полное восстановление заняло всего несколько дней.

Что такое мочекаменная болезнь и чем она опасна

Мочекаменная болезнь (уролитиаз) — одно из самых распространённых урологических заболеваний, связанное с образованием камней в почках, мочевом пузыре и мочеточнике.

Причины образования камней

Недостаток жидкости в организме.

Избыточное употребление соли и белка.

Генетическая предрасположенность.

Заболевания обмена веществ.

Малоподвижный образ жизни.

Симптомы, при которых стоит срочно обратиться к врачу

Сильная боль в пояснице или боку.

Кровь в моче.

Резкие боли при мочеиспускании.

Тошнота и рвота.

Игнорирование симптомов может привести к опасным осложнениям

Обструкция мочеточника (закупорка, требующая срочной операции).

Инфекционное воспаление (пиелонефрит).

Почечная недостаточность.

Современные методы лечения: лазер вместо скальпеля

Раньше такие операции проводились через открытый разрез, что требовало длительного восстановления. Сегодня лазерное дробление камней позволяет удалять их без разрезов и боли.

Комментарий врачей

"Лазерный метод — это революция в урологии. Он позволяет эффективно удалять камни даже большого размера без сложных операций. Пациенты восстанавливаются в кратчайшие сроки."

Как избежать появления камней в будущем

Пейте больше воды — не менее 2 литров в день.

Сократите потребление соли и животных белков.

Добавьте в рацион овощи и фрукты, богатые калием.

Избегайте малоподвижного образа жизни.

Проходите регулярные обследования, если есть предрасположенность.

Важно: если у вас уже был эпизод мочекаменной болезни, риск рецидива составляет 50%. Поэтому профилактика — ключевой фактор сохранения здоровья.

Вывод: как современная медицина спасает жизни

Операция, занявшая всего 40 минут, избавила пациентку от месяцев страданий и позволила быстро вернуться к нормальной жизни. Этот случай ещё раз доказывает, что современные технологии в медицине способны избавлять пациентов от сложных проблем максимально комфортно и безопасно.

Не терпите боль — своевременное обращение к врачу может предотвратить серьёзные осложнения и спасти вашу жизнь, сообщает сайт URA.RU.

Уточнения

Уроло́гия (от др.-греч. οὖρον - "моча" + др.-греч. λόγος - "учение, наука") — область клинической медицины, изучающая этиологию, патогенез, диагностику заболеваний органов мочевой системы, половой системы и других патологических процессов в забрюшинном пространстве и разрабатывающая методы их лечения и профилактики.

