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Полгода невыносимой боли — и вот что врачи нашли внутри: история, от которой мурашки по коже

4:30
Здоровье

В Екатеринбурге урологи клинической больницы "РЖД-Медицина" провели успешную операцию по удалению крупного камня из мочеточника у 36-летней женщины. Размер камня был сопоставим с перепелиным яйцом, что делало ситуацию крайне болезненной и опасной.

Операция
Фото: commons.wikimedia.org by John Asselin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Операция

Операция прошла по современному методу лазерного дробления, что позволило пациентке избежать сложного хирургического вмешательства и быстро восстановиться.

Полгода боли: как пациентка попала в больницу

Женщина страдала от сильных болей и нарушения мочеиспускания в течение шести месяцев, но не обращалась к врачам, надеясь, что дискомфорт пройдёт сам по себе. Однако состояние только ухудшалось, и, когда боль стала невыносимой, пациентка наконец обратилась в "РЖД-Медицина".

Пациентка о своём лечении:

"Я долго терпела, надеясь, что боль пройдёт сама, но стало только хуже. Когда я обратилась в клинику, мне сразу предложили современный метод лечения. Я очень благодарна врачам за их профессионализм и заботу."

Как проходила операция

Для лечения мочекаменной болезни хирурги использовали метод лазерного дробления камней — современный и щадящий способ избавления от камней в мочеточнике.

Преимущества лазерного метода

  • Высокая точность и эффективность.
  • Минимальный риск осложнений.
  • Отсутствие разрезов и долгой реабилитации.
  • Процедура занимает всего 40 минут.

Как это работает

Лазерное оборудование позволяет точечно воздействовать на камень, разбивая его на мельчайшие фрагменты. После этого крошечные частицы выходят естественным путём, не вызывая дискомфорта и болевых ощущений.

По словам врачей, женщина почувствовала облегчение уже в первые часы после операции, а полное восстановление заняло всего несколько дней.

Что такое мочекаменная болезнь и чем она опасна

Мочекаменная болезнь (уролитиаз) — одно из самых распространённых урологических заболеваний, связанное с образованием камней в почках, мочевом пузыре и мочеточнике.

Причины образования камней

  • Недостаток жидкости в организме.
  • Избыточное употребление соли и белка.
  • Генетическая предрасположенность.
  • Заболевания обмена веществ.
  • Малоподвижный образ жизни.

Симптомы, при которых стоит срочно обратиться к врачу

  • Сильная боль в пояснице или боку.
  • Кровь в моче.
  • Резкие боли при мочеиспускании.
  • Тошнота и рвота.

Игнорирование симптомов может привести к опасным осложнениям

  • Обструкция мочеточника (закупорка, требующая срочной операции).
  • Инфекционное воспаление (пиелонефрит).
  • Почечная недостаточность.

Современные методы лечения: лазер вместо скальпеля

Раньше такие операции проводились через открытый разрез, что требовало длительного восстановления. Сегодня лазерное дробление камней позволяет удалять их без разрезов и боли.

Комментарий врачей

"Лазерный метод — это революция в урологии. Он позволяет эффективно удалять камни даже большого размера без сложных операций. Пациенты восстанавливаются в кратчайшие сроки."

Как избежать появления камней в будущем

  • Пейте больше воды — не менее 2 литров в день.
  • Сократите потребление соли и животных белков.
  • Добавьте в рацион овощи и фрукты, богатые калием.
  • Избегайте малоподвижного образа жизни.
  • Проходите регулярные обследования, если есть предрасположенность.

Важно: если у вас уже был эпизод мочекаменной болезни, риск рецидива составляет 50%. Поэтому профилактика — ключевой фактор сохранения здоровья.

Вывод: как современная медицина спасает жизни

Операция, занявшая всего 40 минут, избавила пациентку от месяцев страданий и позволила быстро вернуться к нормальной жизни. Этот случай ещё раз доказывает, что современные технологии в медицине способны избавлять пациентов от сложных проблем максимально комфортно и безопасно.

Не терпите боль — своевременное обращение к врачу может предотвратить серьёзные осложнения и спасти вашу жизнь, сообщает сайт URA.RU.

Уточнения

Уроло́гия (от др.-греч. οὖρον - "моча" + др.-греч. λόγος - "учение, наука") — область клинической медицины, изучающая этиологию, патогенез, диагностику заболеваний органов мочевой системы, половой системы и других патологических процессов в забрюшинном пространстве и разрабатывающая методы их лечения и профилактики.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
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