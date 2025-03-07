Раковая эпидемия: почему в Екатеринбурге число выявленных случаев взлетело в 4 раза

В Екатеринбурге в 4 раза увеличилось число выявленных случаев злокачественных новообразований. Об этом сообщил замминистра здравоохранения региона Денис Демидов на заседании комиссии по соцзащите и здравоохранению городской думы.
По данным ведомства, в 2024 году в ходе диспансеризации и профилактических осмотров было зарегистрировано более 1,1 миллиона неинфекционных заболеваний, что на 44% больше, чем в предыдущем году.
Особенно обнадёживает тот факт, что 60% выявленных случаев онкологии диагностированы на ранних стадиях, что значительно увеличивает шансы на успешное лечение.
Рост числа выявленных случаев рака связан с улучшением диагностики и увеличением охвата профилактическими осмотрами – в 2024 году диспансеризацию и профосмотры прошли 568,5 тысячи человек.
Врачи напоминают, что раннее выявление онкозаболеваний – ключевой фактор успешного лечения, поэтому регулярная диспансеризация остаётся важнейшей мерой профилактики, сообщает сайт tagilcity.ru.
Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.