Раковая эпидемия: почему в Екатеринбурге число выявленных случаев взлетело в 4 раза

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Екатеринбурге в 4 раза увеличилось число выявленных случаев злокачественных новообразований. Об этом сообщил замминистра здравоохранения региона Денис Демидов на заседании комиссии по соцзащите и здравоохранению городской думы.

Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International На приёме у врача

По данным ведомства, в 2024 году в ходе диспансеризации и профилактических осмотров было зарегистрировано более 1,1 миллиона неинфекционных заболеваний, что на 44% больше, чем в предыдущем году.

Наиболее часто выявляются

Болезни системы кровообращения

Сахарный диабет

Онкологические заболевания

Особенно обнадёживает тот факт, что 60% выявленных случаев онкологии диагностированы на ранних стадиях, что значительно увеличивает шансы на успешное лечение.

Рост числа выявленных случаев рака связан с улучшением диагностики и увеличением охвата профилактическими осмотрами – в 2024 году диспансеризацию и профосмотры прошли 568,5 тысячи человек.

Врачи напоминают, что раннее выявление онкозаболеваний – ключевой фактор успешного лечения, поэтому регулярная диспансеризация остаётся важнейшей мерой профилактики, сообщает сайт tagilcity.ru.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

