Ворочаетесь до трёх ночи, а потом засыпаете на ходу? Разбираемся, как пережить весенний сонный кризис

4:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С наступлением весны многие сталкиваются с нарушениями сна: становится сложнее засыпать, появляются внезапные пробуждения или, наоборот, сонливость днём. Это не просто сезонный дискомфорт — за такими изменениями могут скрываться гормональные перестройки, нехватка витаминов и даже проблемы с нервной системой.

Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian Бессонница

Разбираемся, почему весной ухудшается качество сна, какие нарушения встречаются чаще всего и когда стоит обратиться к врачу.

Почему весной возникают проблемы со сном

Гормональные изменения

Весной световой день увеличивается, и организм начинает вырабатывать меньше мелатонина — гормона, отвечающего за сон. В то же время меняются уровни кортизола (гормона стресса) и серотонина, что может привести к бессоннице или, наоборот, повышенной сонливости.

Дефицит витаминов и минералов

После зимы многим не хватает витамина D, магния и витаминов группы B. Их недостаток негативно влияет на нервную систему, вызывая беспокойство, раздражительность и поверхностный сон.

Метеозависимость

Весной погода нестабильна: скачки температуры, атмосферного давления и геомагнитной активности могут вызывать головные боли, слабость и бессонницу, особенно у метеочувствительных людей.

Эмоциональная нестабильность

Перепады настроения, тревожность и раздражительность весной могут быть следствием перестройки организма, что мешает расслабиться перед сном.

Аллергия

Сезонное цветение растений может вызвать заложенность носа, зуд в глазах и проблемы с дыханием, что мешает комфортному сну. Кроме того, аутоиммунные процессы весной могут обостряться, влияя на нервную систему.

Какие нарушения сна встречаются весной?

Бессонница (инсомния)

Человек долго не может уснуть, часто просыпается ночью или слишком рано встаёт. Причины: гормональный дисбаланс, стресс, нехватка магния и витамина D.

Поверхностный сон

Даже если человек спит нормальное количество часов, он просыпается уставшим, потому что его сон неглубокий и не восстанавливает силы.

Повышенная сонливость (гиперсомния)

Некоторые весной постоянно чувствуют усталость и засыпают на ходу. Причины: нехватка витаминов, синдром хронической усталости, гормональные колебания.

Нарушения циркадных ритмов

Из-за увеличения светового дня люди дольше остаются активными и начинают позже ложиться спать, что нарушает устоявшиеся циклы сна и бодрствования.

Синдром беспокойных ног

Весной организм может испытывать нехватку железа и магния, что вызывает неприятные ощущения в ногах (зуд, покалывание, жжение) перед сном, заставляя человека постоянно двигать ногами, мешая заснуть.

Когда нужно обращаться к врачу

Если бессонница длится больше 2-3 недель и ухудшает качество жизни.

Если появилась постоянная дневная сонливость, которой раньше не было.

Если наблюдаются громкий храп ночью и утомляемость днём (это может быть апноэ).

Если проблемы со сном сопровождаются апатией, тревожностью, депрессией.

Если заснуть мешает боль, особенно при хронических заболеваниях.

Важно: долгосрочные нарушения сна могут быть симптомом более серьёзных заболеваний: тревожных расстройств, проблем с щитовидной железой, диабета, болезней нервной системы.

Что делать, если весной плохо спится

Соблюдать режим сна: ложиться и вставать в одно и то же время.

ложиться и вставать в одно и то же время. Меньше гаджетов перед сном: голубой свет экранов подавляет выработку мелатонина .

голубой свет экранов . Больше солнца днём: это поможет нормализовать уровень серотонина и мелатонина.

это поможет нормализовать уровень серотонина и мелатонина. Добавить в рацион магний и витамины группы B: они улучшают качество сна.

они улучшают качество сна. Проветривать комнату перед сном: свежий воздух способствует быстрому засыпанию.

перед сном: свежий воздух способствует быстрому засыпанию. Избегать кофеина и тяжёлой еды перед сном: они перегружают нервную систему.

Если проблемы со сном не проходят, лучше обратиться к врачу, а не пытаться лечить бессонницу седативными средствами.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- - приставка "не-", "без-" и лат. somnus "сон"), асомни́я (др.-греч. ἀ- "без" и "сон"), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā "бодрствование, бессонница"), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

