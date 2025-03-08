Ворочаетесь до трёх ночи, а потом засыпаете на ходу? Разбираемся, как пережить весенний сонный кризис

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4:19
Здоровье

С наступлением весны многие сталкиваются с нарушениями сна: становится сложнее засыпать, появляются внезапные пробуждения или, наоборот, сонливость днём. Это не просто сезонный дискомфорт — за такими изменениями могут скрываться гормональные перестройки, нехватка витаминов и даже проблемы с нервной системой.

Бессонница
Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian
Бессонница

Разбираемся, почему весной ухудшается качество сна, какие нарушения встречаются чаще всего и когда стоит обратиться к врачу.

Почему весной возникают проблемы со сном

Гормональные изменения

  • Весной световой день увеличивается, и организм начинает вырабатывать меньше мелатонина — гормона, отвечающего за сон. В то же время меняются уровни кортизола (гормона стресса) и серотонина, что может привести к бессоннице или, наоборот, повышенной сонливости.

Дефицит витаминов и минералов

  • После зимы многим не хватает витамина D, магния и витаминов группы B. Их недостаток негативно влияет на нервную систему, вызывая беспокойство, раздражительность и поверхностный сон.

Метеозависимость

  • Весной погода нестабильна: скачки температуры, атмосферного давления и геомагнитной активности могут вызывать головные боли, слабость и бессонницу, особенно у метеочувствительных людей.

Эмоциональная нестабильность

  • Перепады настроения, тревожность и раздражительность весной могут быть следствием перестройки организма, что мешает расслабиться перед сном.

Аллергия

  • Сезонное цветение растений может вызвать заложенность носа, зуд в глазах и проблемы с дыханием, что мешает комфортному сну. Кроме того, аутоиммунные процессы весной могут обостряться, влияя на нервную систему.

Какие нарушения сна встречаются весной?

Бессонница (инсомния)

  • Человек долго не может уснуть, часто просыпается ночью или слишком рано встаёт. Причины: гормональный дисбаланс, стресс, нехватка магния и витамина D.

Поверхностный сон

  • Даже если человек спит нормальное количество часов, он просыпается уставшим, потому что его сон неглубокий и не восстанавливает силы.

Повышенная сонливость (гиперсомния)

  • Некоторые весной постоянно чувствуют усталость и засыпают на ходу. Причины: нехватка витаминов, синдром хронической усталости, гормональные колебания.

Нарушения циркадных ритмов

  • Из-за увеличения светового дня люди дольше остаются активными и начинают позже ложиться спать, что нарушает устоявшиеся циклы сна и бодрствования.

Синдром беспокойных ног

  • Весной организм может испытывать нехватку железа и магния, что вызывает неприятные ощущения в ногах (зуд, покалывание, жжение) перед сном, заставляя человека постоянно двигать ногами, мешая заснуть.

Когда нужно обращаться к врачу

  • Если бессонница длится больше 2-3 недель и ухудшает качество жизни.
  • Если появилась постоянная дневная сонливость, которой раньше не было.
  • Если наблюдаются громкий храп ночью и утомляемость днём (это может быть апноэ).
  • Если проблемы со сном сопровождаются апатией, тревожностью, депрессией.
  • Если заснуть мешает боль, особенно при хронических заболеваниях.

Важно: долгосрочные нарушения сна могут быть симптомом более серьёзных заболеваний: тревожных расстройств, проблем с щитовидной железой, диабета, болезней нервной системы.

Что делать, если весной плохо спится

  • Соблюдать режим сна: ложиться и вставать в одно и то же время.
  • Меньше гаджетов перед сном: голубой свет экранов подавляет выработку мелатонина.
  • Больше солнца днём: это поможет нормализовать уровень серотонина и мелатонина.
  • Добавить в рацион магний и витамины группы B: они улучшают качество сна.
  • Проветривать комнату перед сном: свежий воздух способствует быстрому засыпанию.
  • Избегать кофеина и тяжёлой еды перед сном: они перегружают нервную систему.

Если проблемы со сном не проходят, лучше обратиться к врачу, а не пытаться лечить бессонницу седативными средствами.

Уточнения

Бессо́нница также известная как инсомни́я (от лат. in- - приставка "не-", "без-" и лат. somnus "сон"), асомни́я (др.-греч. ἀ- "без" и "сон"), агрипни́я (др.-греч. ἀγρυπνία, agrupníā "бодрствование, бессонница"), — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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