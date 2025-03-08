Вы зря каждый раз выливаете этот продукт: в нём больше пользы, чем в дорогих витаминах

Многие привыкли сливать жидкости из консервов, не задумываясь о том, что они могут обладать питательной ценностью. Однако, как отмечает диетолог Василиса Пономарева в интервью для Яндекс Недвижимость, жидкости, содержащиеся в бобовых, овощных и даже рыбных консервах, сохраняют витамины, минералы и другие полезные вещества, перешедшие из самих продуктов.
В этой статье разберем, какие консервированные жидкости полезны, что в них содержится и как их можно использовать в кулинарии.
Аквафаба - это вязкий раствор, который образуется при варке бобовых (фасоль, нут, чечевица). Этот компонент обладает уникальными свойствами, благодаря чему его активно используют в кулинарии и диетическом питании.
Интересный факт: аквафабу можно взбить, и она станет аналогом яичных белков, что делает ее идеальным ингредиентом для десертов, таких как безе или муссы.
Легкий овощной рассол из консервированного горошка сохраняет часть полезных веществ, перешедших из самого горошка.
Интересный факт: веганы используют жидкость из горошка для приготовления супов и соусов, так как она придает блюдам мягкий овощной вкус.
Важно: консервы могут содержать много соли или консерванты, поэтому перед использованием жидкости стоит проверить состав на упаковке.
Жидкости в консервах — это не просто вода, а источник полезных веществ, которые можно использовать в кулинарии. Они сохраняют вкус и питательную ценность продуктов, помогают уменьшить количество пищевых отходов и открывают новые возможности в кулинарии.
Так что в следующий раз, открывая банку консервированной фасоли, горошка или тунца, не спешите сливать жидкость — она может стать ценным ингредиентом для ваших блюд.
Консе́рвы (от лат. conservo - сохраняю) — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.
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