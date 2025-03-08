Вы зря каждый раз выливаете этот продукт: в нём больше пользы, чем в дорогих витаминах

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4:05
Здоровье

Многие привыкли сливать жидкости из консервов, не задумываясь о том, что они могут обладать питательной ценностью. Однако, как отмечает диетолог Василиса Пономарева в интервью для Яндекс Недвижимость, жидкости, содержащиеся в бобовых, овощных и даже рыбных консервах, сохраняют витамины, минералы и другие полезные вещества, перешедшие из самих продуктов.

Овощные консервы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Овощные консервы

В этой статье разберем, какие консервированные жидкости полезны, что в них содержится и как их можно использовать в кулинарии.

Аквафаба: полезная жидкость из консервированной фасоли и нута

Аквафаба - это вязкий раствор, который образуется при варке бобовых (фасоль, нут, чечевица). Этот компонент обладает уникальными свойствами, благодаря чему его активно используют в кулинарии и диетическом питании.

Полезные свойства аквафабы:

  • Содержит белок, калий и магний: важные для здоровья минералы.
  • Является натуральным загустителем: может заменять яйца в выпечке.
  • Низкокалорийна: поэтому подходит для диетического питания.

Как использовать аквафабу:

  • Добавлять в супы и соусы для придания густоты.
  • Использовать для веганской выпечки вместо яиц.
  • Готовить домашний майонез или муссы.
  • Добавлять в смузи для увеличения объема без лишних калорий.

Интересный факт: аквафабу можно взбить, и она станет аналогом яичных белков, что делает ее идеальным ингредиентом для десертов, таких как безе или муссы.

Жидкость из консервированного горошка

Легкий овощной рассол из консервированного горошка сохраняет часть полезных веществ, перешедших из самого горошка.

Чем полезна жидкость из горошка

  • Содержит витамины группы B и витамин C.
  • Является источником калия и магния, полезных для сердца и нервной системы.
  • Может действовать как пребиотик, поддерживая здоровую микрофлору кишечника.

Как использовать жидкость от горошка

  • Добавлять в супы и рагу для усиления вкуса.
  • Использовать как основу для овощных бульонов.
  • Применять для приготовления соусов или подливок.

Интересный факт: веганы используют жидкость из горошка для приготовления супов и соусов, так как она придает блюдам мягкий овощной вкус.

Другие полезные жидкости в консервах

Жидкость в овощных консервах (кукуруза, морковь, свекла)

  • Содержит витамины C, B, калий, магний и железо.
  • Можно использовать для приготовления овощных бульонов, супов, соусов.

Жидкость из консервированных фруктов (ананасы, персики, груши)

  • Содержит органические кислоты (например, бромелайн в ананасах, улучшающий пищеварение).
  • Можно добавлять в смузи, выпечку, сладкие соусы и коктейли.

Жидкость из консервированных грибов

  • Обогащена калием и фосфором, полезными для нервной системы.
  • Подходит для грибных супов, соусов и ризотто.

Жидкость из консервированной рыбы (тунец, лосось, сардины)

  • Богата омега-3 жирными кислотами и белком.
  • Используется как основа для рыбных супов, паст и пикантных заправок.

Важно: консервы могут содержать много соли или консерванты, поэтому перед использованием жидкости стоит проверить состав на упаковке.

Вывод

Жидкости в консервах — это не просто вода, а источник полезных веществ, которые можно использовать в кулинарии. Они сохраняют вкус и питательную ценность продуктов, помогают уменьшить количество пищевых отходов и открывают новые возможности в кулинарии.

Так что в следующий раз, открывая банку консервированной фасоли, горошка или тунца, не спешите сливать жидкость — она может стать ценным ингредиентом для ваших блюд.

Уточнения

Консе́рвы (от лат. conservo - сохраняю) — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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