Тишина, которая стоит слишком дорого: из за этих популярных наушников мозг может забыть как звучит реальный мир

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Наушники с активным шумоподавлением (ANC) стали настоящим спасением для любителей музыки, работающих в шумных офисах и путешественников. Однако безопасно ли их использовать? Аудиологи высказывают опасения, что частое ношение таких наушников может негативно повлиять на слух и способность мозга воспринимать окружающие звуки.

Фото: 500px.com/photo by Sascha Kohlmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Девушка в наушниках

Как работает активное шумоподавление

ANC-наушники анализируют внешний шум с помощью встроенных микрофонов и создают обратные звуковые волны, которые нейтрализуют нежелательные звуки. Это особенно эффективно для постоянного шума, например, гудения двигателей в самолете или офисного фона. Однако они не могут полностью заглушить резкие звуки, например, крик или лай собаки.

Как ANC может повлиять на ваш слух

Некоторые эксперты считают, что длительное использование наушников с активным шумоподавлением может способствовать развитию расстройства слуховой обработки (APD). Это состояние, при котором мозг испытывает сложности в распознавании и интерпретации звуков.

Пример

Софи, 25-летняя девушка из Лондона, рассказала BBC, что после многолетнего ношения наушников ANC по 5 часов в день у нее появились проблемы со слухом в шумной обстановке. Она слышит голоса, но не может различить, откуда они исходят.

Важно: связь между ANC и APD пока не доказана, но эксперты рекомендуют не злоупотреблять функцией шумоподавления, чтобы мозг не терял способность анализировать окружающие звуки.

Плюсы и минусы использования ANC

Плюсы

Снижает уровень окружающего шума, позволяя слушать музыку на более низкой громкости, что снижает нагрузку на слух.

Улучшает концентрацию, помогая работать в шумных помещениях.

Уменьшает стресс от постоянного шума в городах и транспорте.

Минусы

Возможное ухудшение способности мозга фильтровать звуки, что может привести к сложностям в восприятии речи в шумных местах.

Долговременное ношение ANC-наушников может изолировать вас от окружающей среды, что потенциально опасно на улице или в общественных местах.

Дополнительная обработка звука может ухудшать его качество, если технология реализована не идеально.

Как безопасно использовать ANC-наушники

Чтобы минимизировать потенциальный вред, придерживайтесь простых правил безопасности.

Используйте ANC только при необходимости

Включайте шумоподавление только в шумных местах - в транспорте, офисе, аэропорту.

- в транспорте, офисе, аэропорту. Дома или в тихих зонах лучше отключать ANC, чтобы мозг получал естественные звуковые стимулы.

Факт: Изначально технология ANC задумывалась как ситуативная функция, а не для постоянного использования.

Включайте режим прозрачности

Многие современные наушники имеют режим прозрачности (Ambient Mode), который позволяет слышать окружающие звуки.

В Apple AirPods Pro есть адаптивная прозрачность, которая снижает громкость резких внешних шумов свыше 85 дБ.

Следите за громкостью

Включайте не выше 60% громкости и старайтесь не слушать музыку громче 85 дБ (оптимальный уровень для слуха).

В некоторых наушниках есть ограничение громкости, которое можно включить в настройках.

Важно: При использовании ANC громкость может незаметно повышаться, поэтому периодически проверяйте уровень звука.

Давайте ушам отдых

Соблюдайте правило 60/60: слушайте музыку не дольше 60 минут подряд на громкости до 60%.

Через каждые 2 часа делайте перерывы по 15-20 минут.

Будьте осторожны в общественных местах

Не используйте ANC при переходе улицы или в местах с активным движением.

В транспорте или на вокзалах лучше включать режим прозрачности, чтобы слышать объявления и сигналы.

Если вам меньше 20 лет — чередуйте ANC с естественными звуками

Мозг формирует способность различать звуки до 20-25 лет.

Чередуйте ANC-наушники с обычным звучанием, чтобы поддерживать естественное восприятие звуков.

Вывод

Наушники с активным шумоподавлением — полезное изобретение, но их нужно использовать разумно.

Включайте ANC только когда необходимо.

Регулярно используйте режим прозрачности.

Следите за уровнем громкости и временем использования.

Не используйте ANC в опасных местах (улица, вокзал, метро).

Чередуйте использование наушников с естественными звуками.

Следование этим простым правилам поможет сохранить ваш слух и избежать проблем в будущем.

Уточнения

Нау́шники головны́е телефо́ны - два телефона с оголовьем, предназначенные для подключения к радиоэлектронным аппаратам.

