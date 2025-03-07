Названы продукты, которые ускоряют старение

От возрастных изменений не убежишь, однако есть продукты, которые их ускоряют. Издание "Ферра" пишет, от чего стоит отказаться для сохранения молодости.
На первом месте среди ускорителей старения — сахар и пустые углеводы. Эта продукция вредна не только для фигуры, но и для самого организма. Большое количество сахара в рационе приводит к ухудшению качества коллагена в коже. Пустые углеводы и сахара — это полуфабрикаты, сладкие газированные напитки, соки, мучные изделия и шоколадные батончики.
Также на внешний вид человека влияют вредные привычки. Алкоголь и курение ухудшают состояние всего организма в целом, что приводит к более быстрому старению всех систем. Это отражается на внешности.
Недосып и некачественный отдых также способны отнять годы молодости, а то и жизни. Отсутствие нормального сна и отдыха разрушает организм изнутри.
Недостаток спортивной активности, хронический стресс, отсутствие нормального питьевого режима также негативно влияют на состояние организма человека.
Только здоровый образ жизни может обеспечить молодостью и красотой на долгие годы.
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