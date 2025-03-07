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Названы продукты, которые ускоряют старение

1:19
Здоровье

От возрастных изменений не убежишь, однако есть продукты, которые их ускоряют. Издание "Ферра" пишет, от чего стоит отказаться для сохранения молодости.

Невкусная еда
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Невкусная еда

На первом месте среди ускорителей старения — сахар и пустые углеводы. Эта продукция вредна не только для фигуры, но и для самого организма. Большое количество сахара в рационе приводит к ухудшению качества коллагена в коже. Пустые углеводы и сахара — это полуфабрикаты, сладкие газированные напитки, соки, мучные изделия и шоколадные батончики.

Также на внешний вид человека влияют вредные привычки. Алкоголь и курение ухудшают состояние всего организма в целом, что приводит к более быстрому старению всех систем. Это отражается на внешности.

Недосып и некачественный отдых также способны отнять годы молодости, а то и жизни. Отсутствие нормального сна и отдыха разрушает организм изнутри.

Недостаток спортивной активности, хронический стресс, отсутствие нормального питьевого режима также негативно влияют на состояние организма человека.

Только здоровый образ жизни может обеспечить молодостью и красотой на долгие годы.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Комлева Анжелика
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