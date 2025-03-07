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Годы нипочём: эти продукты помогут сохранить здоровье и энергию после 40 лет

1:44
Здоровье

В 40 лет многие всерьёз задумываются о своём здоровье. Питание в этом возрасте также требует некоторой корректировки. Об этом пишет издание Vince.

цветная капуста
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
цветная капуста

Источник утверждает, что после 40 лет необходимо сосредоточить своё внимание на определённых продуктах. Это обеспечит здоровье и долголетие.

Ягоды

Малина, ежевика, голубика — выбирайте по вкусу. Большинство ягод обладает огромной пользой для организма. Ягоды менее калорийны в сравнении с фруктами, а витаминов и минералов в них больше.

Овощи без крахмала

В таких овощах мало калорий и много клетчатки. Это как раз то, что нужно. В эту категорию можно отнести шпинат, капусту, рукколу (и большинство листовой зелени), сельдерей, морковь, огурцы, помидоры, грибы, лук, перец, цуккини, спаржу, брокколи и цветную капусту.

Птица

Курица и индейка обеспечат организм необходимым количеством железа. Особенно это важно для женщин.

Рыба и морепродукты

Эксперты рекомендуют употреблять подобную пищу не менее двух раз в неделю. В этой продукции много витаминов, йода, кальция, цинка, железа и других важных компонентов.

Также медики рекомендуют включить в свой рацион на постоянной основе авокадо, оливковое масло, орехи и семена, цельнозерновые каши и бобовые. Эти продукты восполнят дефициты, наладят функционирование организма, обеспечат хорошим самочувствием и энергией.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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