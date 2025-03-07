Годы нипочём: эти продукты помогут сохранить здоровье и энергию после 40 лет

В 40 лет многие всерьёз задумываются о своём здоровье. Питание в этом возрасте также требует некоторой корректировки. Об этом пишет издание Vince.
Источник утверждает, что после 40 лет необходимо сосредоточить своё внимание на определённых продуктах. Это обеспечит здоровье и долголетие.
Малина, ежевика, голубика — выбирайте по вкусу. Большинство ягод обладает огромной пользой для организма. Ягоды менее калорийны в сравнении с фруктами, а витаминов и минералов в них больше.
В таких овощах мало калорий и много клетчатки. Это как раз то, что нужно. В эту категорию можно отнести шпинат, капусту, рукколу (и большинство листовой зелени), сельдерей, морковь, огурцы, помидоры, грибы, лук, перец, цуккини, спаржу, брокколи и цветную капусту.
Курица и индейка обеспечат организм необходимым количеством железа. Особенно это важно для женщин.
Эксперты рекомендуют употреблять подобную пищу не менее двух раз в неделю. В этой продукции много витаминов, йода, кальция, цинка, железа и других важных компонентов.
Также медики рекомендуют включить в свой рацион на постоянной основе авокадо, оливковое масло, орехи и семена, цельнозерновые каши и бобовые. Эти продукты восполнят дефициты, наладят функционирование организма, обеспечат хорошим самочувствием и энергией.
Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.
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