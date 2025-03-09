Эти привычки мешает вам спать всю ночь — избавьтесь от них

Что делать, если вы просыпаетесь среди ночи: советы сомнолога
Пробуждение посреди ночи - распространённое явление, но если оно мешает качественному отдыху и снижает работоспособность, стоит обратить внимание на причины и способы решения проблемы.
Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian
Бессонница
Что делать при ночных пробуждениях:
Не лежите без сна дольше 15-20 минут. Если не можете уснуть, не заставляйте себя — лучше встать и заняться чем-то расслабляющим.
Избегайте яркого света и гаджетов. Голубой свет от экрана подавляет выработку мелатонина, поэтому читайте бумажную книгу или выполняйте дыхательные упражнения.
Расслабьтесь. Практикуйте медитацию, дыхательные техники или лёгкую растяжку.
Возвращайтесь в постель, когда почувствуете сонливость.
Что делать, чтобы не просыпаться ночью:
Ложитесь и вставайте в одно и то же время.
Исключите кофеин и алкоголь перед сном.
Проветривайте спальню и создавайте комфортную температуру.
Ограничьте употребление жидкости на ночь.
Избегайте тяжёлой пищи перед сном.
Если бессонница повторяется регулярно, лучше обратиться к сомнологу.
Уточнения
Бессо́нница — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.
Специализируется на лечении болевых синдромов в области позвоночника (шейный, грудной, поясничный отдел, остеохондроза, протрузий и грыж межпозвонковых дисков, заболеваний опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы, нарушений сна, головокружения, панических атак, нарушение осанки, храп, спастичность, гипергидроз.
Занимается проведением обследования и лечения при неврологических заболеваниях вертебрологическими техниками, выявлением взаимосвязи между заболеванием позвоночника и патологией внутренних органов, исследованием влиянием сна на состояние здоровья пациента,влиянием храпа на сердечно-сосудистую систему, определением факторов риска острых сосудистых катастроф, апноэ сна, составлением программы предотвращения сосудистых нарушений, проведением диагностики сна при помощи современного медицинского оборудования, лечением хронической головной боли различными методиками, в том числе и ботулинотерапией, введением ботулотоксина при высоком тонусе мышц, в том числе и в постинсультном периоде для облегчения реабилитации, введением ботулотоксина при гипергидрозе подмышечных областей, дистонии, блефароспазме, лечением протрузий и грыж позвоночника иньекционными методиками.
Владеет: работа с компьютерным сомнографом watch pat, подбор сипап-терапии.
Специализируются на узкой области неврологии, изучающей причины и лечение головных болей.