Эти привычки мешает вам спать всю ночь — избавьтесь от них

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Что делать, если вы просыпаетесь среди ночи: советы сомнолога

Пробуждение посреди ночи - распространённое явление, но если оно мешает качественному отдыху и снижает работоспособность, стоит обратить внимание на причины и способы решения проблемы.

Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian Бессонница

Что делать при ночных пробуждениях:

Не лежите без сна дольше 15-20 минут . Если не можете уснуть, не заставляйте себя — лучше встать и заняться чем-то расслабляющим.

. Если не можете уснуть, не заставляйте себя — лучше встать и заняться чем-то расслабляющим. Избегайте яркого света и гаджетов . Голубой свет от экрана подавляет выработку мелатонина, поэтому читайте бумажную книгу или выполняйте дыхательные упражнения.

. Голубой свет от экрана подавляет выработку мелатонина, поэтому читайте бумажную книгу или выполняйте дыхательные упражнения. Расслабьтесь . Практикуйте медитацию, дыхательные техники или лёгкую растяжку.

. Практикуйте медитацию, дыхательные техники или лёгкую растяжку. Возвращайтесь в постель, когда почувствуете сонливость.

Что делать, чтобы не просыпаться ночью:

Ложитесь и вставайте в одно и то же время.

Исключите кофеин и алкоголь перед сном.

Проветривайте спальню и создавайте комфортную температуру.

Ограничьте употребление жидкости на ночь.

Избегайте тяжёлой пищи перед сном.

Если бессонница повторяется регулярно, лучше обратиться к сомнологу.

Уточнения

Бессо́нница — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

