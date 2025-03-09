Гормоны счастья: 5 простых способов сделать себя счастливее

Американский психолог Сьюзан Альберс из Кливлендской клиники рассказала, какие методы помогают естественным образом увеличить выработку серотонина, окситоцина, дофамина и эндорфинов:
1. Больше движения
Физическая активность, особенно на свежем воздухе, стимулирует выработку серотонина. Прогулки, пробежки или катание на велосипеде под солнцем улучшают настроение, нормализуют аппетит и сон.
2. Общение с близкими
Объятия, совместный отдых, дружеские разговоры способствуют выработке окситоцина - гормона, укрепляющего социальные связи. Волонтёрство и помощь окружающим также повышают уровень этого вещества.
3. Любимое хобби
Занятие творчеством, спортом или любым увлекательным делом помогает увеличить уровень дофамина - гормона мотивации и удовольствия. Даже простое прослушивание музыки или просмотр комедий оказывают положительное влияние.
4. Правильное питание
5. Смех и удовольствие
Смех стимулирует выработку эндорфинов — природных обезболивающих, которые снижают стресс и повышают уровень счастья.
Регулярное применение этих рекомендаций поможет улучшить настроение и общее самочувствие без лекарств.
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