Гормоны счастья: 5 простых способов сделать себя счастливее

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американский психолог Сьюзан Альберс из Кливлендской клиники рассказала, какие методы помогают естественным образом увеличить выработку серотонина, окситоцина, дофамина и эндорфинов:

Фото: freepik.com is licensed under public domain Завтрак

1. Больше движения

Физическая активность, особенно на свежем воздухе, стимулирует выработку серотонина. Прогулки, пробежки или катание на велосипеде под солнцем улучшают настроение, нормализуют аппетит и сон.

2. Общение с близкими

Объятия, совместный отдых, дружеские разговоры способствуют выработке окситоцина - гормона, укрепляющего социальные связи. Волонтёрство и помощь окружающим также повышают уровень этого вещества.

3. Любимое хобби

Занятие творчеством, спортом или любым увлекательным делом помогает увеличить уровень дофамина - гормона мотивации и удовольствия. Даже простое прослушивание музыки или просмотр комедий оказывают положительное влияние.

4. Правильное питание

Продукты, богатые пробиотиками (йогурты, квашеная капуста, солёные огурцы) - улучшают микрофлору кишечника, что влияет на выработку серотонина.

- улучшают микрофлору кишечника, что влияет на выработку серотонина. Сложные углеводы (цельнозерновые продукты, овсянка, бананы) помогают поддерживать стабильный уровень гормонов счастья.

помогают поддерживать стабильный уровень гормонов счастья. Нежирные белки (рыба, яйца, курица, орехи) способствуют синтезу дофамина и эндорфинов.

5. Смех и удовольствие

Смех стимулирует выработку эндорфинов — природных обезболивающих, которые снижают стресс и повышают уровень счастья.

Регулярное применение этих рекомендаций поможет улучшить настроение и общее самочувствие без лекарств.

Уточнения

Эндорфи́ны - группа полипептидных химических соединений, по способу действия сходных с опиатами, которые естественным путём вырабатываются в нейронах головного мозга и обладают способностью уменьшать боль и влиять на эмоциональное состояние.



Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

