Пыльца – невидимый враг: 5 простых способов победить аллергию в сезон цветения

Сезонная аллергия: врач рассказал, когда ждать пика и как защититься от пыльцы
Сезон цветения в европейской части России начинается в марте и может продолжаться до конца августа. По словам кандидата медицинских наук Дмитрия Карпенко, в этом году из-за аномально тёплой зимы пик пыления может наступить раньше, чем обычно.
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Женщина с аллергией на цветы
Какие растения вызывают аллергию
Наиболее аллергенными считаются:
Деревья: берёза, дуб, липа, хвойные породы.
Злаки: тимофеевка, овсяница, райграс.
Сорняки: полынь, лебеда, амброзия.
Как защититься от пыльцы:
1. Ограничьте контакт с аллергенами
Закрывайте окна в доме и машине.
Используйте кондиционер с HEPA-фильтром.
Надевайте солнцезащитные очки и головной убор на улице.
2. Регулярно проводите уборку
Протирайте поверхности влажной тряпкой.
Ежедневно меняйте одежду и принимайте душ после прогулок.
Чаще стирайте постельное бельё и не сушите его на улице.
3. Используйте лекарственные препараты
Антигистаминные средства (по назначению врача).
Капли для глаз и спреи для носа от аллергии.
Противовоспалительные препараты, если симптомы усиливаются.
Август - сентябрь: сорняки (амброзия, полынь, лебеда).
При первых симптомах сезонной аллергии важно начать профилактику заранее: следить за прогнозом цветения, использовать защитные средства и по необходимости обращаться к врачу.
Уточнения
Аллерги́я - гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)