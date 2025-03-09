Пыльца – невидимый враг: 5 простых способов победить аллергию в сезон цветения

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сезонная аллергия: врач рассказал, когда ждать пика и как защититься от пыльцы

Сезон цветения в европейской части России начинается в марте и может продолжаться до конца августа. По словам кандидата медицинских наук Дмитрия Карпенко, в этом году из-за аномально тёплой зимы пик пыления может наступить раньше, чем обычно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина с аллергией на цветы

Какие растения вызывают аллергию

Наиболее аллергенными считаются:

Деревья : берёза, дуб, липа, хвойные породы.

: берёза, дуб, липа, хвойные породы. Злаки: тимофеевка, овсяница, райграс.

тимофеевка, овсяница, райграс. Сорняки: полынь, лебеда, амброзия.

Как защититься от пыльцы:

1. Ограничьте контакт с аллергенами

Закрывайте окна в доме и машине.

Используйте кондиционер с HEPA-фильтром.

Надевайте солнцезащитные очки и головной убор на улице.

2. Регулярно проводите уборку

Протирайте поверхности влажной тряпкой.

Ежедневно меняйте одежду и принимайте душ после прогулок.

Чаще стирайте постельное бельё и не сушите его на улице.

3. Используйте лекарственные препараты

Антигистаминные средства (по назначению врача).

Капли для глаз и спреи для носа от аллергии.

Противовоспалительные препараты, если симптомы усиливаются.

Когда ждать пика аллергии:

Периоды активного пыления в центральной России:

Март - май: деревья (берёза, ольха, орешник).

- май: деревья (берёза, ольха, орешник). Июнь - июль: злаковые травы (тимофеевка, райграс).

- июль: злаковые травы (тимофеевка, райграс). Август - сентябрь: сорняки (амброзия, полынь, лебеда).

При первых симптомах сезонной аллергии важно начать профилактику заранее: следить за прогнозом цветения, использовать защитные средства и по необходимости обращаться к врачу.

Уточнения

Аллерги́я - гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

