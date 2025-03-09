Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мармелад, который просят все: готовится легко, а вкус потрясающий
Запястья и подмышки: места, которые превращают ваш парфюм в кошмар
Овощи чахнут, урожая нет? Возможно, виноваты ваши клумбы
Оскорбления на трибунах: «Зенит» жестко ответил после матча с «Факелом»
Слова Роша тронули многих: футболист ЦСКА о важности 8 Марта
Вы не видите его, но он может сломаться в любой момент: как убивают генератор
Рассказываем, что хочет сказать кошка, когда внезапно начинает орать по ночам
Санкционное давление на Россию ослабнет? Чего ждать от США
Фундамент разрушается, а вы даже не догадываетесь: одна ошибка сведёт дом в руины

Пыльца – невидимый враг: 5 простых способов победить аллергию в сезон цветения

1:54
Здоровье

Сезонная аллергия: врач рассказал, когда ждать пика и как защититься от пыльцы

Сезон цветения в европейской части России начинается в марте и может продолжаться до конца августа. По словам кандидата медицинских наук Дмитрия Карпенко, в этом году из-за аномально тёплой зимы пик пыления может наступить раньше, чем обычно.

Женщина с аллергией на цветы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина с аллергией на цветы

Какие растения вызывают аллергию

Наиболее аллергенными считаются:

  • Деревья: берёза, дуб, липа, хвойные породы.
  • Злаки: тимофеевка, овсяница, райграс.
  • Сорняки: полынь, лебеда, амброзия.

Как защититься от пыльцы:

1. Ограничьте контакт с аллергенами

  • Закрывайте окна в доме и машине.
  • Используйте кондиционер с HEPA-фильтром.
  • Надевайте солнцезащитные очки и головной убор на улице.

2. Регулярно проводите уборку

  • Протирайте поверхности влажной тряпкой.
  • Ежедневно меняйте одежду и принимайте душ после прогулок.
  • Чаще стирайте постельное бельё и не сушите его на улице.

3. Используйте лекарственные препараты

  • Антигистаминные средства (по назначению врача).
  • Капли для глаз и спреи для носа от аллергии.
  • Противовоспалительные препараты, если симптомы усиливаются.

Когда ждать пика аллергии:

Периоды активного пыления в центральной России:

  • Март - май: деревья (берёза, ольха, орешник).
  • Июнь - июль: злаковые травы (тимофеевка, райграс).
  • Август - сентябрь: сорняки (амброзия, полынь, лебеда).

При первых симптомах сезонной аллергии важно начать профилактику заранее: следить за прогнозом цветения, использовать защитные средства и по необходимости обращаться к врачу.

Уточнения

Аллерги́я - гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Обсудить
Сейчас читают
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Красота и стиль
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы Аудио 
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу
Садоводство, цветоводство
Курятник или штраф? Почему не на каждом участке можно держать птицу Аудио 
Популярное
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро

Алла Пугачёва и Максим Галкин* сменили кипрские апартаменты на новый особняк.

Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Какие школьные предметы были только в СССР Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Последние материалы
Фундамент разрушается, а вы даже не догадываетесь: одна ошибка сведёт дом в руины
Скрытая жемчужина Прованса: место, о котором мало кто знает
Ляйсан Утяшева и Тина Канделаки высмеяли Ким Кардашьян — вот что их так возмутило
Какие были виды и размеры стипендий студентов в СССР
Хотите японский маникюр? Подумайте дважды, если у вас тонкие ногти
Операция Труба. В Курской области намечается грандиозный котёл
Готовлю эти тефтели снова и снова — никто не понял, что они без мяса
Китайский кроссовер за миллион? Угонщики оценят ваш выбор
Версаль, каким вы его не знали: откройте двери в республиканскую историю
Европу ждёт крах: Орбан раскрыл печальные последствия торговой войны с США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.